Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterne con nuovi corteggiatori e l’eliminazione di Sergio

Ida Platano, nuovi corteggiatori a Uomini e Donne

Non solo il ritorno di Mario Cusitore nella puntata di Uomini e Donne del 27 febbraio 2024. Ida Platano, dopo il duro confronto con Mario e la successiva decisione di concedergli una seconda possibilità, resta al centro dello studio per confrontarsi con Daniele e Marco, due nuovi corteggiatori giunti in trasmissione per lei negli scorsi appuntamenti e che la tronista ha deciso di portare in esterna per conoscerli. Al centro dello studio, la tronista sfoggia il suo bel sorriso e ammette di essere stata bene con entrambi. Pur avendo fatto una sola esterna, la tronista decide così di tenerli per portare avanti la conoscenza.

Il colpo di scena, poi, arriva con Sergio Berni. Dopo il toccante momento con la sorpresa in ospedale per stargli vicino in un momento particolarmente difficile per lui, Ida Platano spiega di aver preso una decisione su Sergio.

Ida Platano: ecco perché ha eliminato Sergio Berni

La puntata di Uomini e Donne del 27 febbraio è stata caratterizzata dall’eliminazione di Sergio Berni. Quest’ultimo era arrivato in trasmissione quando il trono era già cominciato. Tra lui ed Ida è nato subito un feeling speciale che però è scemato esterna dopo esterna al punto che Ida, al centro dello studio, annuncia di volerlo eliminare perchè “mi sono accorta che in settimana non ti ho pensato”.

Sergio, tuttavia, non appare particolarmente sorpreso. Il corteggiatore, infatti, più volte aveva manifestato il desiderio di andare via non sentendo da parte di Ida un forte interesse nei suoi confronti ed oggi, alla luce anche delle parole della tronista, conferma l’intenzione di andarsene.











