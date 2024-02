Ida Platano, Uomini e Donne/ Massaggio e quasi bacio con Pierpaolo: poi lacrime e gesto per Sergio

Ida Platano e l’esterna con Pierpaolo

Ida Platano sempre più interessata a Pierpaolo. La tronista, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 23 febbraio, ha deciso di fare una sorpresa al corteggiatore raggiungendolo in albergo. Una sorpresa che Pierpaolo ha particolarmente apprezzato. I due si avvicinano sempre di più e lui la ricopre di attenzione facendole anche un massaggio alle spalle. “Questa sorpresa mi ha scioccato”, ammette Pierpaolo. “L’importante che tu sia contento”, commenta la tronista. “Sono contento. Le cose inaspettate sono le più belle come un bacio. Io di solito se voglio baciare una donna lo faccio, ma l’altra persona dev’essere anche predisposta”, commenta Pierpaolo che svela come, in passato, dopo un massaggio alle spalle, sia iniziata una relazione con una persona.

In studio, durante il confronto, Ida conferma l’interesse nei confronti di Pierpaolo anche se spiega di non essere ancora prova per un bacio. “Ho visto Ida molto presa. Il massaggio ti ha portata in un’altra dimensione”, commenta Tina Cipollari. “Sono stata proprio bene, sono contenta”, aggiunge Ida.

Ida Platano e il gesto per Sergio Beerni

Ida Platano, tuttavia, non si è dedicata solo a Pierpaolo. Dopo non averlo visto in studio nella scorsa puntata, la tronista ha deciso di fare una sorpresa a Sergio Berni raggiungendolo in ospedale dove è ricoverata una sua zia. Un gesto importante che il corteggiatore non si aspettava e che ha particolarmente apprezzato. In studio, Sergio ribadisce di aver apprezzato tantissimo il gesto fatto da Ida che gli avrebbe dimostrato il suo interesse. Sergio, poi, racconta di aver subito il rifiuto del padre e di aver avuto nella zia la sua figura paterna.

Durante il momento dedicato ad Ida, interviene anche Ernesto Russo secondo il quale la futura scelta di Ida non potrà essere totalmente vera non essendoci Mario Cusitore. Secondo Ernesto, infatti, Ida sarebbe realmente interessata a Mario, ma la tronista non è dello stesso parere.

