Ida Platano, Uomini e Donne/ Guerra con Riccardo Guarnieri: “Decideva…”

Guerra tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri nella nuova puntata di Uomini e Donne? Durante il durissimo confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Ida Platano si ritroverà coinvolta nella discussione. L’ex fidanzata di Riccardo mostrerà la propria solidarietà a Roberta, ma Riccardo punterà il dito contro Ida. Il cavaliere lancerà un’accusa alla Di Platano svelando quello che sarebbe accaduto durante il loro fidanzamento. Secondo quanto anticipano le talpe del Vicolo delle News, Riccardo accuserà Ida di avergli fatto mettere il telefono sul tavolo mentre parlava con un’altra dama del parterre per paura che registrasse ciò che dicevano sulla redazione. Le accuse di Riccardo, però, non si fermeranno a questa.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lui accusa, lei...

L’accusa di Riccardo Guarnieri a Ida Platano

Riccardo Guarnieri lancerà pesanti accuse alle dame del parterre del trono over durante la puntata di oggi che apre la nuova settimana di Uomini e Donne. Il cavaliere accuserà Ida di aver deciso a tavolino, insieme ad altre dame, i cavalieri con cui uscire per poter conquistare un po’ di popolarità. Le accuse di Riccardo non passeranno inosservate. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, le parole del cavaliere scateneranno il caos in studio con risse sfiorate e pesanti discussioni. Come reagirà, invece, ida di fronte alle pesanti accuse dell’ex fidanzato? A chi crederà Maria De Filippi? Lo scopriremo tra pochissimo.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 17 maggio: Ida e Riccardo protagonisti?Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 15 maggio: ultima puntata a maggio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA