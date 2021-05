Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lui accusa, lei…

Durissima resa dei conti tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nella nuova puntata di Uomini e donne che apre la settimana del dating show di canale 5. Dopo l’emozionante scelta di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, salvo cambiamenti dell’ultima ora, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, è arrivato il momento di vedere il confronto tra Riccardo e Roberta che tornano in studio per l’ultimo capitolo della loro storia. La prima ad entrare in studio sarà la dama che svelerà di aver deciso di chiudere definitivamente la storia. Dopo il confronto della volta scorsa, non è cambiato nulla con Riccardo a cui ha deciso di dire definitivamente addio. Il momento più duro arriverà quando in studio entrerà anche Riccardo.

L’accusa di Riccardo Guarnieri a Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri, dopo aver ascoltato le parole di Roberta Di Padua, darà la sua versione dei fatti. Il cavaliere, così, come fanno sapere le talpe del Vicolo, lancerà una precisa accusa a Roberta. Secondo Riccardo, con la Di Padua, era in atto un accordo secondo cui i due sarebbero dovuti tornare in trasmissione per permettere alla dama di acquisire ancora più popolarità per aumentare il numero dei followers e poter fare più sponsorizzazioni. Un’accusa a cui la dama risponderà prontamente dando il via ad un durissimo confronto che coinvolgerà il resto del parterre con Gianni Sperti e Tina Cipollari che non esiteranno a commentare il tutto. Tra liti, accuse, controaccuse urla, il confronto che animerà la puntata di oggi sarà decisamente agitato.

