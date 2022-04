Ida Platano, Uomini e Donne/ Lacrime per il ritorno di Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri torna nello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi, mercoledì 6 aprile. Si tratta di un ritorno molto atteso sin dalla diffusione delle anticipazioni della registrazione dello scorso primo aprile. Ancora single e desideroso di trovare l’amore, Riccardo ha deciso di chiedere nuovamente l’aiuto della redazione del dating show. Tornando in trasmissione, Riccardo Guarnieri ritroverà anche la sua ex storica ovvero Ida Platano con cui ha vissuto una storia che, tra alti e bassi, ha appassionato il pubblico.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Passeggiata romantica con Ilie, ma Pinuccia...

Come reagirà, dunque, Ida di fronte al ritorno di Riccardo con cui ha vissuto emozioni intense? Nelle scorse settimane, ricordando la relazione avuta con il cavaliere, non aveva nascosto la propria emozione. Come reagirà oggi di fronte all’inaspettato ritorno di Riccardo?

Ida Platano e la reazione al ritorno di Riccardo Guarnieri

Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, di fronte al ritorno di Riccardo Guarnieri in trasmissione, Ida Platano non nasconde la commozione nel rivedere un uomo che ha amato tanto e con il quale sperava di poter vivere una bellissima storia d’amore.

Uomini e donne, torna Riccardo Guarnieri/ Ida Platano si commuove

Una reazione naturale quella di Ida che, tuttavia, sembrerebbe non intenzionata a riaprire quel capitolo della sua vita. Ida, infatti, sta uscendo con il cavaliere Ilie mentre Riccardo, nelle prossime puntate, comincerà una nuova frequentazione.

Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 3 aprile: Riccardo torna e dimentica Ida?

