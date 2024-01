IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Mario vuole andare via, lei lo rincorre e Gianni sbotta: “Non elemosinare…”

Il gesto di Ida Platano per Mario Cusitore

Maria De Filippi apre la puntata di Uomini e Donne del 15 gennaio annunciando la richiesta di Mario di lasciare la trasmissione. “Lui è qui fuori quindi se vuoi raggiungerlo per parlargli puoi andare”, spiega la conduttrice. Ida, così, decide di raggiungerlo chiedendogli il motivo della sua scelta. “Mi sento un cog*ione, ho sbagliato“, dice il corteggiatore facendo riferimento alla segnalazione. Mario, inoltre, sostiene che per lui sarà ancora più difficile riuscire a conquistare la sua fiducia. “Io ho i miei dubbi, ma sta a te dimostrarmelo“, puntualizza Ida. Alla fine, Mario sceglie di restare e, rientrato in studio, Ernesto punta il dito sia contro il corteggiatore che contro Ida.

“Mi hai un po’ delusa perché mi sei sembrata un tappettino e io voglio una donna, non uno serbino”, sbotta Ernesto. Dello stesso parere è anche Gianni Sperti: “Non elemosinare le attenzioni di un uomo che non ti vuole”, dice l’opinionista )aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e la crisi di Mario Cusitore

La segnalazione di Mariangela, una ragazza con cui ha avuto uno scambio di messaggi quando la sua avventura a Uomini e donne era già cominciata, ha lasciato delle conseguenze su Mario Cusitore. Nonostante la scelta di Ida Platano di perdonarlo e di concedergli una seconda possibilità non dando peso alla segnalazione, Mario appare notevolmente in difficoltà al punto che, nella puntata di Uomini e Donne del 15 gennaio, annuncia la decisione di lasciare la trasmissione. Una volontà che aveva espresso anche nella scorsa puntata sicuro che la segnalazione avrebbe lasciato degli strascichi sul suo rapporto con Ida.

A distanza di pochi giorni, il corteggiatore sembra ancora in crisi e, in preda a dubbi e paure, decide di lasciare lo studio. Ida, tuttavia, fortemente interessata al corteggiatore, decide di seguirlo in camerino per capire i motivi di tale decisione.

Ida convince Mario a non lasciare Uomini e Donne

“Perché vuoi andare via?”, chiede Ida Platano che, con molta calma, prova a capire le ragioni di Mario. “Mi sono sentito con un’altra donna, non è giusto“, Dopo una lunga conversazione, la tronista riesce a convincere il corteggiatore a restare in trasmissione. Rientrati in studio, tuttavia, Gianni Sperti mette in guardia Ida.

Secondo l’opinionista, esprimendo la volontà di lasciare la trasmissione, Mario ha ammesso di non essere molto interessato a lui. Come reagiranno, invece, gli altri corteggiatori Ernesto e Sergio di fronte al gesto di Ida di lasciare lo studio per Ida?











