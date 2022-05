IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ “Riccardo vaffancu*o”. Poi accetta di uscire

La proposta di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano

Ida Platano, dopo aver mandato a quel paese Riccardo Guarnieri, rientra in studio e chiede scusa a tutti per l’atteggiamento precedente. “Come stai Ida?”, chiede Maria De Filippi. “Nervosa”, ammette la dama. “Ma come, non ti siedi al ristorante per parlare?”, scherza la De Filippi ironizzando sul desiderio di Riccardo di parlare ancora su quanto accaduto in passato. “Ti sto prendendo in giro, non ti sto attaccando”, puntualizza poi la conduttrice provando a far ragionare Riccardo Guarnieri. Anche Gianni Sperti e Armando Incarnato provano a far ragionare Riccardo.

“Lui dice che uscirebbe al ristorante. Datevi del tempo e riprovateci. Metti l’orgoglio da parte. Vai a prenderla, uscite e vedete le cose come vanno, ma non perdete tempo con altre persone”, dice Armando Incarnato. “Devo dare ragione ad Armando“, ammette Riccardo. “Datevi una possibilità come dice Gianni perchè se mi hai dato ragione vuol dire che c’è ancora un sentimento“, dice ancora Incarnato. Riccardo, poi, chiede ad Ida di uscire e Ida accetta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano mette un punto con Riccardo Guarnieri

Di fronte all’atteggiamento vago di Riccardo, Ida Platano che ha ammesso di essere pronta a ricominciare, perde la pazienza. “Riccardo mettiamo un punto definitivo. Vaffanc*lo Riccardo“, sbotta Ida che poi lascia lo studio raggiungendo dietro le quinte. Raggiunta da Riccardo, Ida non nasconde la propria rabbia. “Riccardo per favore. Mi hai portata al limite restano lì per un quarto d’ora. Con te non ho mai usato queste parole. Ci giri intorno e poi qual è il succo? La verità è che non hai le pale“, sbotta Ida che non sembra disposta a perdonare Riccardo.

“Lo sai che sono una persona che deve affrontare le cose. Ti sei arrabbiata così solo perchè non ti ho dato una risposta? Parliamone“, dice ancora il cavaliere pugliese. “Basta parlare”, sbotta Ida (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano chiude con Marco

“Siamo usciti, ci siamo frequentati e siamo stati bene. Lui è una persona molto equilibrata, ma io mi conosco. Quando esco con altre persone sono molto euforica. Con te sono stata molto razionale. Io ci ho pensato tanto, ma con te non provo nulla. Sono stata bene, ma con te non c’è quella cosa che mi spinge ad andare avanti”, spiega Ida Platano al centro dello studio. Marco, poi, si scontra con Riccardo. Convinto che Guarnieri non sia realmente interessato ad Ida, dà un consiglio alla dama: “Apri gli occhi”.

Poi si scontra con Riccardo: “Non vuoi Ida perchè quando lei ti ha detto non è mai troppo tardi l’avresti presa e portata via“, dice Marco. Di fronte alla decisione della Platano, Marco accetta la scelta rispettando la volontà della dama anche se poi si toglie un sassolino: “Se pensavi queste cose potevi dirmele prima e non saremmo andati avanti due settimane”, commenta Marco (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e il confronto con Marco a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì maggio, si apre con Ida Platano. Dopo il momento vissuto con Riccardo Guarnieri nel corso della puntata di ieri con il ballo fatto sulle note di “Fai rumore”, la canzone che il cavaliere pugliese le dedicò in un momento particolare della loro storia d’amore, oggi, Ida si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi con Marco, il cavaliere con cui aveva iniziato una conoscenza. Tutto stava andando bene tra i due che erano stati pizzicati anche in un locale mentre si baciavano. Oggi, però, tutto cambierà.

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida deciderà di chiudere definitivamente il rapporto con Marco il quale avrà un battibecco con Riccardo Guarnieri accusando quest’ultimo di essere tornato per mettere in difficoltà Ida.

Ida Platano, la richiesta a Riccardo Guarnieri

Dopo aver chiuso la storia con Marco, Ida Platano chiederà delle risposte a Riccardo Guarnieri. La dama, infatti, racconterà di aver detto a Riccardo, mentre ballavano, la frase “non è mai troppo tardi”. Nonostante la richiesta di Ida di essere sincero e dirle apertamente e senza giri di parole ciò che prova, il cavaliere pugliese resterà sul favo facendo perdere la pazienza alla Platano che, dopo una discussione, lascerà lo studio.

Dietro le quinte la seguirà proprio Riccardo con cui poi tornerà in studio. Di fronte ad una serie di osservazioni, Guarnieri deciderà di uscire a cena con Ida per capire se ci siano davvero le condizione per ricominciare.











