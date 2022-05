Ida Platano, Uomini e Donne/ Prima la lite con Riccardo Guarnieri, poi…

Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?

Il ritorno a Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri ha scosso Ida Platano che, vedendo sempre l’ex fidanzato, non riesce ad andare avanti con le proprie conoscenze. Nel corso della puntata di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida ascolterà il confronto tra Gloria Nicoletti, Riccardo Guarnieri e Fabio e, dopo la decisione di Gloria di chiudere la conoscenza con Riccardo, chiederà al cavaliere pugliese il motivo per cui non la saluta più.

Uomini e Donne/ Anticipazioni: Isabella Ricci, frecciatina ad Ida Platano

Tra Ida e Riccardo comincerà così un battibecco che porterà il cavaliere pugliese a spiegare di non salutarla più per non creare dei fraintendimenti. Tuttavia, tra i due, poi, ci sarà un nuovo colpo di scena.

Ida Platano e le lacrime di Riccardo Guarnieri

Durante il momento dedicato al trono di Veronica Rimondi e alla sua esterna con Andrea, Riccardo Guarnieri si lascerà andare alle lacrime ascoltando la canzone “Fai rumore” di Diodato che aveva dedicato ad Ida Platano dopo averle chiesto di sposarla. Ida, inoltre, svelerà di aver fatto un passo nei confronti di Riccardo ricordandogli che “non è mai troppo tardi” per vivere le emozioni.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 19 maggio: Veronica Raimondi ha scelto!

In studio, tra i due, si scatenerà poi una discussione con Riccardo che lascerà lo studio inseguito da Ida Platano. I due poi, torneranno insieme in studio dopo essersi confrontati e decideranno di vedersi lontani dallo studio della trasmissione per provare a chiarire tutto ciò che è ancora in sospeso.

