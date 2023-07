Ida Platano, vacanze solitarie finite/ Poi la riflessione sull’amore: “Ho conosciuto una coppia e…”

Vacanze finite per Ida Platano

Dopo aver trascorso una vacanza in Sardegna senza il fidanzato Alessandro Vicinanza che ha scatenato rumors su una presunta crisi di coppia, Ida Platano è tornata a Brescia. Dopo aver sistemato il suo salone di bellezza, rientrata in casa, l’ex dama di Uomini e Donne, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha raccontato ai fan la storia d’amore di una coppia che ha conosciuto casualmente in vacanza. La Platano, abbronzata, serena e sorridente, ha spiegato di aver conosciuto tante persone tra cui anche una coppia.

Ida racconta di aver visto nei loro occhi l’amore vero nonostante stiano insieme da quarant’anni. Tra loro c’era complicità e divertimento e con l’aria sognante ha condiviso con i fan il racconto dell’uomo che le ha svelato gli inizi della storia d’amore con quella che è diventata la donna della sua vita.

Ida Platano e il sogno di un amore da favola

Ida Platano spiega di essere tornata dalle vacanze con le parole della coppia che porterà sempre nel cuore. L’uomo che oggi ha 77 anni le ha raccontato di aver incontrato la moglie che, invece, ha 70 anni, casualmente in ascensore. Lui doveva andare ad un colloquio e lei era in ritardo e si lamentava. All’uomo sono così bastati 10 secondi per innamorarsi. Erano gli anni Ottanta e i due hanno dovuto affrontare tante prove per poter vivere quello che, dal racconto di Ida, sembra davvero un amore da favola.

“Si sono sposati un anno fa, ho visto anche le foto”, ha aggiunto Ida non nascondendo la gioia per aver avuto la possibilità non solo di conoscere la coppia, ma anche di vedere da vicino l’amore che c’è ancora.

