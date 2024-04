Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, quando si sposano?/ Il cantante: “Sarà una cerimonia intima…”

Ignazio Boschetto è brioso nel parlare del suo futuro e non solo dal punto di vista professionale. Il cantante de Il Volo ha annunciato alcune settimane fa di essere prossimo a compiere il grande passo del matrimonio con la fidanzata Michelle Bertolini. Tutto sembra quasi pronto, soprattutto per l’anello stando al racconto di Piero Barone con lui – e Gianluca Ginoble – ospite oggi a Verissimo.

“L’ho accompagnato a comprare l’anello, non puoi capire che fatica; ero più ansioso di lui. Eravamo da soli in una saletta privata e lui mi aveva detto che non lo sapeva nessuno; ho fatto una fatica incredibile anche perché era un’esperienza inedita”. Questo il simpatico racconto di Piero Barone a proposito dell’anello nuziale scelto per il matrimonio di Ignazio Boschetto, prossimo a convolare a nozze con la fidanzata Michelle Bertolini ma poco intenzionato a rivelare dettagli particolari su quella che sarà la cerimonia.

Ignazio Boschetto, data ‘top secret’ per il matrimonio con Michelle Bertolini

Quando si sposano Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini? Purtroppo anche dopo l’ospitata di oggi a Verissimo resta ignota la data del giorno del matrimonio. “Sono quei momenti che condividi con una persona importante… Sì, mi sposo ma non ti dico quando anche perchè stiamo facendo una cosa intima e molto stretta”. Queste le parole del cantante che ha dunque voglia di vivere quella cerimonia unica senza l’eventuale disturbo dell’attenzione mediatica. “Lei si chiama michelle, bellissima e intelligentissima. Ti posso dire che qualunque persona arriva ad un momento nella vita, dopo aver raggiunto la stabilità, quando incontri la persona che ha lo stesso piacere di crescere insieme non c’è passo più bello di questo”.











