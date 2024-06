Ignazio Boschetto, matrimonio con la fidanzata Michelle Bertolini/ “È la persona giusta, c’è la data ma…”

Michelle Bertolini, chi è la fidanzata e futura moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo

È tutto pronto per il matrimonio tra Ignazio Boschetto e la fidanzata Michelle Bertolini. Il giovane che insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto forma il trio de Il Volo e pronto per il grande passo. Riservatissimo sulla sua vita privata in molte interviste ha dichiarato di essere innamoratissimo della sua ragazza e di volerla portare all’altare ma non si è mai sbilanciato oltre nel fornire maggiore dettaglio.

Innanzitutto, chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto, Michelle Bertolini? È una tennista professionista, che tra pochi giorni festeggerà i 30 anni, è nata infatti il 15 giugno del 1994. Nel 2013 la sua bellezza ha conquistato tutti e le ha fatto vincere il concorso di bellezza di Miss Venezuela Internacional. I due si conoscono da anni e sui social condividono spesso attimi di vita quotidiano insieme e di recente proprio sui social hanno annunciato le nozze.

Matrimonio Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, lui: “C’è la data ma…”

Ignazio Boschetto e la fidanzata Michelle Bertolini stanno insieme da alcuni anni ed il sentimento è talmente forte da spingerli al grande passo del matrimonio. Le nozze sono state annunciate con un romantico post su Instagram. “Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te…Ti amo tanto!” ha scritto lei.

Ignazio Boschetto sul matrimonio con Michelle Bertolini in un’intervista ha confessato: “A un certo punto della vita, sogni una famiglia. Ho trovato la persona giusta e sono felicissimo”. Ospite da Mara Venier, invece, non si è sbilanciato oltre ha ammesso che la data c’è ma non l’ha rivelata aggiungendo però che ad accompagnarlo a scegliere l’anello è stato l’amico e collega de Il Volo Piero Barone. Insomma grande gioia per il giovane tenore che da 15 anni è sulla cresta dell’onda grazie a Il Volo e che adesso è pronto per il grande passo.

