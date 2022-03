Ignazio Moser, fidanzato Cecilia Rodriguez/ Lei: “matrimonio? Manca l’anello”

Ignazio Moser è il fidanzato di Cecilia Rodriguez: dalla casa del Grande Fratello Vip all’altare? La coppia sta seriamente pensando al matrimonio, anche se i due non hanno ancora deciso quando. Anche se la voce di un possibile matrimonio si fa sempre più insistente a mettere i puntini sulle i ci ha pensato proprio la sorella di Belen Rodriguez che su Instagram ha risposto alla domanda di un fan. “Pensi che finalmente quest’anno Ignazio ti regalerà un anello?” – ha chiesto un fan a cui la showgirl ha risposto: “No, non penso. Non lo penso più. Non mettiamo ansia a questo ragazzo, lasciamolo in pace. Quando vorrà regalarmi un anello me lo regalerà, ma non il giorno del mio compleanno!”.

Nessun matrimonio alle porte, anche se la coppia oramai convive sotto lo stesso tetto a Milano. L’incontro tra i due è avvenuto nella casa del GF VIP. Cecilia all’epoca era fidanzata da quattro anni con Francesco Monte, ma decise di lasciarlo in diretta per iniziare una storia con il figlio del campione di ciclismo.

Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser?

Non solo voci di un possibile matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Da tempo si vocifera di una possibile gravidanza, ma anche questa volta a chiarire le cose è stata Cecilia che sui social ha precisato di non essere incinta. “Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono. Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità” – sono state le parole di Cecilia.

Le parole di Cecilia hanno così messo a tacere l’ennesimo gossip sul suo conto e sulla storia con Ignazio Moser che procede a gonfie vele da diversi anni. Del resto per il matrimonio e per un figlio c’è sempre tempo!











