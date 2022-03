Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez/ “Mai stata innamorata prima”

Il pubblico del “Grande Fratello Vip” ha avuto la possibilità di assistere praticamente in diretta alla nascita dell’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, entrambi concorrenti nel reality. In quel periodo non erano comunque mancate le polemiche, soprattutto sorte a causa del comportamento tenuto dalla sorella di Belen, che era fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte. In un primo momento l’argentina aveva cercato di trattenersi temendo di ferire il ragazzo, ma era stata poi la passione a prevalere. E vedendo come il loro rapporto continui a essere forte era la dimostrazione di come lei non si sbagliasse.

I due nel frattempo sono andati a convivere e non perdono occasione per lanciarsi dediche smielate tramite i rispettivi profili social. Il figlio dell’ex ciclista è stato accolto benissimo nel “clan Rodriguez” e ha costruito una bella amicizia anche con il cognato Jeremias, che a breve vedremo a “L’Isola dei famosi”.

Cecilia Rodriguez e l’amore per Ignazio Moser: un sentimento fortissimo

A volte ci si rende conto di provare un sentimento vero solo quando si è pienamente coinvolti e si finisce così per ridimensionare le storie vissute nel passato. Ne sa qualcosa anche Cecilia Rodriguez, convinta che il suo Ignazio sia davvero l’uomo che stava aspettando da una vita: “Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio” – sono state le parole dell’argentina a MTV.

Quello che è accaduto alla coppia smentisce inoltre un luogo comune secondo cui i colpi di fulmine finiscono per non essere duraturi. Loro infatti si amano come il primo giorno, ma è solo una cosa che la sudamericana non sembra volere transigere: il tradimento. “Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa….Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto. Scenate di gelosia? Ovunque e davanti a chiunque, non me n’è mai fregato, quando mi parte, mi parte. Se scoprissi un tradimento in flagrante andrei in galera, meglio di no”,



