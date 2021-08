Ihattaren alla Juventus: è in chiusura/ Calciomercato news: chi è, cifre, dettagli

Le cifre di Ihattaren alla Juventus

A sbloccare il calciomercato della Juventus ci pensa Mino Raiola, che dopo aver riportato in bianconero Moise Kean, sarebbe vicino alla conclusione di un nuovo affare: quello di Mohamed Ihattaren del PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa sarebbe già in fase avanzata, con il calciatore marocchino che sarebbe pronto a firmare con il club di Torino. Ihattaren, attualmente fuori rosa dal club olandese, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2022.

Queste situazioni avrebbero facilitato la trattativa e i bianconeri sarebbero pronti a chiudere con una spesa di 5-6 milioni di euro. Dopo l’acquisto, la Juventus dovrebbe girarlo in prestito, e stando alle ultime indiscrezioni, la squadra favorita per permettere la crescita del talento marocchino sarebbe la Sampdoria, con la quale i bianconeri avrebbero già un accordo di massima. I tempi ristretti, in virtù dell’imminente chiusura del calciomercato, potrebbero portare ad una veloce conclusione dell’affare.

Per la Juventus, uno dei colpi delle ultime ore di calciomercato potrebbe essere Mohamed Ihattaren del PSV Eindhoven. Dopo gli acquisti di Kaio Jorge, Manuel Locatelli e Moise Kean, si confermerebbe la linea verde intrapresa dai bianconeri. Ihattaren è un classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del PSV Eindhoven. Di ruolo trequartista, in Olanda è considerato da sempre come uno dei maggiori talenti del vivaio. Ha esordito in prima squadra all’età di sedici anni, lanciato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Mark Van Bommel.

Il centrocampista è dotato di grande eleganza e visione di gioco, predilige agire dietro le punte, ma nelle ultime stagioni è stato utilizzato spesso anche come esterno offensivo. Dell’assist fa la sua miglior arma, non disdegnando la giocata spettacolare. In passato ha attirato su di sé le attenzioni di Chelsea e Manchester City, ma il suo futuro adesso sembra essere a Torino, facendo prima tappa a Genova, sponda blucerchiata.



