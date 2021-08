Kean alla Juventus?/ Calciomercato news, l’ex bianconero in pole per rimpiazzare CR7

CALCIOMERCATO NEWS, MOISE KEAN ALLA JUVENTUS

Le quotazioni riguardanti il ritorno di Moise Kean alla Juventus sembrano essere aumentate sempre di più nel corso delle ultime ore per questa fase finale del calciomercato estivo. Ceduto Cristiano Ronaldo al Manchester United, i bianconeri stanno lavorando per tentare di sostituirlo almeno dal punto di vista numerico, così da non lasciare sguarnito il reparto avanzato a disposizione di mister Massimiliano Allegri, e secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il ventunenne di proprietà dell’Everton sarebbe il profilo più gradito alla Vecchia Signora per cominciare un nuovo capitolo. L’intenzione dei dirigenti del club piemontese è quella di aggiudicarsi Kean con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati traguardi. Tutto ciò grazie all’intercessione del procuratore Mino Raiola, specializzato in trattative-lampo e che starbbe appunto premendo con l’Everton per il trasferimento dell’assistito, reduce lo scorso anno dal prestito al Paris Saint-Germain.

Le chances di rivedere Moise Kean alla Juventus crescono in questi frenetici giorni di calciomercato. I nomi accostati ai bianconeri nelle scorse ore per rimpiazzare Cristiano Ronaldo non sono certo mancati ma riportare alla base l’attaccante classe 2000 sembra essere la mossa migliore per i dirigenti del patron Agnelli. Altri profili come ad esempio quelli di Lacazette o di Aubameyang, entrambi dell’Arsenal, non convincono gli juventini che avrebbero provato invece a prendere Mauro Icardi dal PSG, sebbene l’argentino non voglia lasciare la Capitale francese. Meno probabili almeno per l’immediato futuro pure Scamacca e Raspadori del Sassuolo, con i neroverdi che non vogliono cedere altri giocatori dopo Manuel Locatelli.

