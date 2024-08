Ikea organizza il “Pigiama day” sabato 31 agosto in occasione della giornata dedicata al buon sonno e al riposo. Una iniziativa che coinvolgerà tutti i negozi di Italia, nei quali verranno distribuiti buoni sconto da 20 euro, colazione e menu per bambini a pranzo gratis a chiunque si presenti vestito in pigiama. Inoltre nella stessa giornata i clienti potranno partecipare ad incontri con esperti che parleranno dell’importanza della qualità del sonno o avere consulenze gratuite con interior designer. Saranno anche previste specifiche attività per i più piccoli con storie della buonanotte e altri giochi a tema.

Libreria Hoepli Milano 'svaligiata' da misterioso acquirente/ Comprati 200 volumi dal valore di 10mila euro

L’evento è stato previsto per sensibilizzare sul riposo, a seguito di una ricerca statistica condotta da “Life at home” di Ikea, un sondaggio al quale hanno partecipato da 40 paesi differenti e dal quale è emerso che una persona su due è attualmente non soddisfatta della qualità del proprio riposo, nonostante lo stesso 55% del campione di intervistati abbia dichiarato di essere consapevole che questa attività è fondamentale per avere un giusto livello energia per il benessere quotidiano.

Uova ritirate per rischio salmonella: 31 lotti, 11 marchi interessati/ Quali sono e cosa fare: le info utili

Giornata del buon sonno da Ikea, sabato 31 agosto pigiama party

Da Ikea in pigiama sabato 31 agosto. Per tutta la giornata nei negozi d’Italia si celebrerà la giornata del buon sonno e del riposo che prevede sconti e benefici per tutti quelli che entreranno a fare shopping con abiti da notte. Il pigiama party di Ikea, organizzato per sensibilizzare sull’importanza della qualità del sonno, come ha sottolineato l’azienda, sarà una delle tante iniziative dell’anno durante le quali i clienti potranno sperimentare eventi e incontri a tema, particolarmente interessanti per chi cerca una soluzione per migliorare il riposo in casa. Sabato, in tutti gli store, chiunque entri vestito con il pigiama potrà ricevere un voucher sconto da 20 euro da utilizzare su una spesa minima di 80 euro.

Sarroch, tiene la madre morta nel freezer per la pensione/ Sardegna choc: nascosta da anni nel congelatore

Inoltre sarà offerta a tutti la colazione gratis nel punto di ristoro del negozio, fino alle 11 e 30. I bambini, anche se non indossano il pigiama potranno fare colazione, pranzare gratuitamente con il menu dedicato, e partecipare alle attività di intrattenimento. Saranno inoltre allestiti punti di condivisione, nei quali le famiglie e i partecipanti potranno scattare selfie da pubblicare sui social.