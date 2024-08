IKEA, ECCO LA PIATTAFORMA DOVE SI POTRANNO VENDERE MOBILI USATI

Ikea lancia ufficialmente una nuova piattaforma online che permetterà agli utenti di vendere mobili di seconda mano senza utilizzare altri siti web peer-to-peer, come ad esempio eBay. Il nuovo progetto lanciato dall’azienda svedese si chiama “Ikea preowned” e al momento è disponibile in Spagna e Norvegia ma a breve potrebbe arrivare anche in altri Paesi, Italia compresa. La società ha deciso di creare tale piattaforma per permettere agli utenti di vendere i mobili che decidono di dare via, e potranno essere acquistati altri utenti senza passare direttamente per l’azienda stessa ma allo stesso tempo senza utilizzare piattaforme terze.

ESTRAZIONE MILLION DAY, NUMERI VINCENTI OGGI 26 AGOSTO 2024/ Ecco le cinquine top delle ore 20.30

Dunque, ciascun utente pubblicherà delle fotografie dei mobili che vuole vendere, con tanto di descrizione e prezzo dello stesso, mentre il database basato sull’intelligenza artificiale aggiunge le immagini promozionali e le misure del prodotto. Sulla piattaforma, poi, gli eventuali clienti interessati contatteranno il venditore per accordarsi su costi e ritiro: sarà possibile pagare in denaro oppure con un buono Ikea. Se i venditori accetteranno di essere pagati con un buono Ikea e non con i contanti, riceverà uno sconto del 15% sugli acquisti futuri che effettuerà nei negozi Ikea.

Allerta meteo Salerno, domani maltempo Campania/ Piogge e temporali improvvisi: le previsioni 27 agosto 2024

IKEA PREOWNED: LANCIATA LA NUOVA PIATTAFORMA DELL’AZIENDA SVEDESE

La nuova piattaforma lanciata da Ikea, dal nome “Preowned”, permetterà agli utenti di vendere mobili usati acquistati presso l’azienda svedese, scegliendo il prezzo da fare, che potrà ovviamente essere “contrattato” dagli acquirenti. Il progetto è stato al momento lanciato in sole due Nazioni, Spagna e Norvegia, ma presto potrebbe arrivare anche altrove. L’obiettivo, spiegato dall’amministratore delegato di un’azienda che gestisce i negozi Ikea, è quello di contrastare il “monopolio o oligopolio delle piattaforme e-commerce”. Jesper Brodin ne ha parlato al Financial Times, aggiungendo che l’azienda ha fiducia nell’evoluzione sul digitale.

Ultimo è morta la nonna Gina: colpito da un gravissimo lutto/ Addio doloroso sui social: "Fai buon viaggio"

Ikea aveva già alcuni accordi con piattaforme per vendere i suoi prodotti di seconda mano, ma ogni giorno migliaia di utenti decidono ugualmente di mettere in vendita i mobili che non utilizzano più su eBay, Marketplace e simili. Da qui è nata l’esigenza dell’azienda svedese di lanciare una nuova piattaforma che servirà solo ed esclusivamente a vendere i prodotti dell’azienda che non vengono più usati dagli utenti. La sperimentazione, lanciata nei due Paesi sopra menzionati, durerà fino alla fine dell’anno ma ben presto l’azienda svedese potrebbe lanciare lo stesso progetto anche in altre Nazioni.