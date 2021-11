“Il cane di Iva Zanicchi si accoppierà con Nina”/ Signorini e la proposta a Giucas Casella

Giucas Casella continua ad essere un grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. In ogni puntata, Alfonso Signorini ha riservato per lui uno scherzo simpatico: prima i lavori andati male a casa sua, poi la cagnolina Nina accoppiata con il Labrador Maciste. C’è di fatto che, dopo aver parlato della sua cagnolina, pare siano davvero arrivate delle richieste da parte di padroni di cagnolini per l’accoppiamento.

Una proposta per Giucas arriverà però questa sera e direttamente nella Casa di Canale 5. Sì, perché, come annunciato dal conduttore, Iva Zanicchi questa sera farà il suo ingresso per avanzare a Giucas la sua proposta: quella di far accoppiare Nina al suo cagnolino. Come reagirà il paragnosta? Accetterà la richiesta della celebre cantante?

Giucas Casella, nuovo scherzo al Grande Fratello Vip sulla cagnolina Nina

Non è ancora chiaro se Iva Zanicchi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip solo per fare la sua proposta a Giucas Casella oppure per rimanere qualche giorno. Sta di fatto che lo scherzetto preparato da Signorini diletterà ancora una volta il pubblico di Canale 5. Venerdì scorso Alfonso ha chiesto anche l’aiuto di Francesca Cipriani per burlarsi ancora una volta dell’amico paragnosta, facendogli colorare in piena diretta i capelli di color arancione. Giucas è stato dunque costretto a concludere la puntata con la chioma di un colore piuttosto particolare. Non ci resta che scoprire cosa combinerà invece questa sera l’apprezzato Vippone del Grande Fratello 2021.

