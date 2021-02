Il cantante mascherato 2021, vincitore e pagelle/ Red Canzian, Mietta rivelazione

È andata in onda ieri la quinta e ultima puntata de Il cantante mascherato 2021, il talent game show condotto da Milly Carlucci con protagoniste nove eccentriche maschere per altrettanti vip ciascuno opportunamente nascosto in un costume. Erano nove all’inizio, almeno: dopo lo svelamento di Ricchi e Poveri/Gigi e Ross, Alessandra Mussolini, Mauro Coruzzi, Sergio Assisi e Katia Ricciarelli, in finale sono arrivati solo Orsetto, Lupo, Farfalla e Pappagallo, vale a dire – rispettivamente – Simone Montedoro, Max Giusti, Mietta e Red Canzian. Alcune identità erano più prevedibili, altre – vedi Max Giusti – di sicuro meno. Proprio Max è riuscito a tenere celato il suo accento romano camuffandolo con un modo di parlare spiccatamente napoletano. Il perché della scelta è presto detto: come tanti artisti, anche lui è molto legato al capoluogo partenopeo. Interessante il racconto delle reazioni in famiglia, in cui specifica che nemmeno i suoi figli sapevano nulla della sua mascherata. Voto alla maestria: 8.

Il cantante mascherato 2021: tutti gli smascheramenti

Simone Montedoro alias Orsetto è un po’ l’outsider de Il cantante mascherato 2021. Alcuni l’hanno esaltato per la sua particolare agilità; altri, al contrario, l’hanno criticato perché sul palco non si muoveva granché. Certo è che Orsetto ha fatto breccia nel cuore di tutti i bambini, specie in quello di Matteo, figlio che Simone ha avuto nel 2014. Difficilmente Orsetto avrebbe potuto fare il cantante, per quanto le sue doti recitative siano buone: ci sono ruoli per cui è richiesta una precisa attitudine artistica e che non si possono improvvisare. Voto al coraggio: 7.

Il duetto da 9 per Mietta e Red Canzian

Chi invece canta di professione (e si sente!) è Farfalla, altro nome di Mietta, una delle artiste più sottovalutate del panorama musicale italiano. A Il cantante mascherato, Mietta ha dato prova di non avere nulla da invidiare alle grandi star della musica pop, ivi comprese quelle internazionali. Emozionantissima, quasi commovente, la sua performance-duetto con Red Canzian, in cui Mietta si dà alla lirica, deliziando il pubblico sulle note di Un amore così grande. Suggestiva anche la prossemica tra i due, che mentre cantano si tengono per mano. Badate: se la tengono, non se la stringono, come in atto di presentarsi. È possibile, infatti, che Red e Mietta si siano già incontrati nel dietro le quinte, magari per fare le prove da ‘smascherati’… in caso contrario, questo feeling artistico così suggestivo proprio non si spiegherebbe. Voto a lei: 9. 8 e 1/2 per Red, il vincitore effettivo di questa edizione: troppo scontato si trattasse di lui, anche se – fin dall’inizio – ha scelto di cimentarsi in brani sempre molto diversi da quelli del suo repertorio.

