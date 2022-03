Il Cantante Mascherato 2022 pagelle 5a puntata/ Chi sono Medusa e Drago? Svelati ma..

La quinta puntata del Il Cantante Mascherato 2022 va in archivio senza particolare sorprese. Ci sono due concorrenti eliminati, Drago e Medusa, coi pronostici che sono stati rispettati per quanto riguarda l’identità dei cantanti misteriosi. Dentro il costume di Drago, infatti, si celava Simone Di Pasquale. Un nome acclamato a gran voce dallo studio e individuato dai giurati fin dalle prime esibizioni. Nessun effetto sorpresa, quindi, per un personaggio che in fondo ha fatto davvero poco per nascondersi.

Antonio Medugno "Nathaly Caldonazzo? Mai pensato di avere chance"/ "Le devo tanto..."

Gli ultimi dubbi sul testa a testa con Gilles Rocca sono stati sciolti quando Simone si è definitivamente svelato e quando ha definito “una tortura” la sua avventura al Cantante Mascherato. Voto 4, più agli autori che al buon Di Pasquale, perché poteva certamente essere fatta una scelta più creativa. La stessa sorte è toccata a Medusa, seconda eliminata della puntata. Anche lei è uscita di scena senza troppe sorprese. Vediamo perché.

Matrimonio Silvio Berlusconi e Marta Fascina/ Location, invitati e un dono

Il Cantante Mascherato 2022, pagelle 5a puntata: Bianca Guaccero si arrende

Dicevamo di Medusa, dunque. Al Il Cantante Mascherato 2022 si pensava che sotto il suo costume ci fosse una tra Bianca Guaccero e Bianca Atzei, con la prima ipotesi che man mano ha preso sempre più campo. E’ stato un buon percorso quello di Medusa – pardon, Bianca Guaccero – ma anche qui privo di colpi di scena significativi. Voto 6. Molto più intrigante, invece, la nuova maschera di Pinguino 2, che semina misteri col suo personaggio misterioso. Gabriele Cirilli è un nome da tenere in considerazione, ma a prescindere da questa soluzione, ci sono diversi candidati al vaglio. Voto 7.

Uomini e Donne/ Valentina Autiero: "Ecco chi è davvero Maria De Filippi"

Scende, invece, Soleluna. La maschera che sembra appartenere a Cristiano Malgioglio prosegue affannosamente la sua avventura su Raiuno e a questo punto sarebbe il caso di scoprire la sua reale identità. Voto 5. C’è poi Volpe che, come Camaleonte, sa confondere con maestria gli investigatori e il pubblico a casa. Voto 7 ad entrambi perché perlomeno non rappresentano delle soluzioni scontate e di facile individuazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA