Il cantante mascherato: Serena Bortone possibile nuovo giurato/ L’indiscrezione

Serena Bortone e Il cantante mascherato, la giornalista entra in giuria?

Secondo l’indiscrezione lanciata dal portale DavideMaggio, un volto noto del pomeriggio targato Rai sta per fare il suo esordio nella giuria di un ormai storico programma, Il cantante mascherato. Si tratta di Serena Bortone, attualmente impegnata nel talk pomeridiano Oggi è un altro giorno. La giornalista passerebbe dunque dal prime time di Rai1 direttamente alla prima serata, con un ruolo del tutto inedito rispetto a quello odierno.

La quarta edizione del talent Il cantante mascherato si appresta ad aprire i battenti, e con Serena Bortone prossima all’ingresso nella giuria è possibile immaginare nuovi cambiamenti per il fortunato programma Rai. Lo show è previsto per la messa in onda il sabato sera, per uno scontro di palinsesto tutto da vivere con Amici di Maria De Filippi. Il talent di Canale 5 tornerà con il Serale proprio in concomitanza del ritorno de Il cantante mascherato, con la possibilità di vedere Serena Bortone in giuria.

Non solo Serena Bortone: anche Iva Zanicchi possibile nuovo volto de Il cantante mascherato

Sempre secondo quanto riferito dal portale DavideMaggio, sono previsti nuovi ingressi nella giuria de Il cantante mascherato. Tra i nomi più chiacchierati spicca quello di Iva Zanicchi; la cantante potrebbe prendere parte al talent Rai dopo la bella esperienza a Ballando con le stelle. Tra l’altro, l‘artista è stata più volte ospite nella passata stagione, a conferma di come il suo approdo tra i banchi della giuria possa essere più che plausibile.

Oltre all’indiscrezione su Serena Bortone e Iva Zanicchi come prossime giurate de Il cantante giurato, si fa largo anche l’ipotesi di vedere l’ingresso nel programma di Christian De Sica. Sull’attore pare esserci meno ottimismo, ma il nome circola da diverso tempo tra i papabili nuovi giurati. Per quanto concerne le conferme, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti risultano intoccabili. Mentre pare ormai certa l’assenza di Arisa, già presente nel programma Amici di Maria De Filippi. Stesso discorso per Caterina Balivo, passata in maniera stabile a La7.

