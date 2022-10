Il Collegio 2022, perchè non c’è la Professoressa Petolicchio?/ Le novità della nuova edizione

Il Collegio 2022, informazioni generali sul reality show: orari e programmazione

Il Collegio 2022, settima edizione del noto programma molto amato e seguito dal pubblico, debutterà oggi martedì 18 ottobre alle ore 21:20; la seconda puntata andrà in onda già il giorno successivo, ovvero mercoledì.

Il reality che ricostruisce la rigida educazione dei collegi di un tempo, andrà in onda su Rai 2 e sarà composto da 8 puntate. Naturalmente, è possibile rivederlo su RaiPlay e in streaming qualora si sia perso l’appuntamento principale con Il Collegio 2022. Il programma presenterà diverse novità rispetto alla precedente edizione: cambi di docenti, aggiunta di materie, nuovo contesto storico e tanto altro ancora.

Il Collegio 2022, tutte le novità della nuova stagione del reality show

Il Collegio 2022, come riporta Webboh, ha in serbo tantissime novità per questa settima edizione. In primis, non ci saranno la Professoressa Petolicchio, che probabilmente tornerà in una puntata a sorpresa, e neanche Raina. I protagonisti confermati della stagione, invece, sono il Professor Maggi, il Preside e i Sorveglianti.

Quest’anno Il Collegio 2022 cambierà contesto storico e catapulterà gli allievi direttamente nel 1958, durante il boom economico; periodo roseo per l’Italia, ma anche di grandi cambiamenti. Inoltre, ci sarà un’altra grande novità: la scuola sarà divisa in due sezioni. Come accadeva in quel determinato periodo storico, i collegiali verranno divisi in due classi: scuola media in cui si impara il latino e la scuola di avviamento professionale. Infatti, all’epoca, le classi erano separate in base alle attitudini e percorsi che gli alunni avrebbe scelto in seguito. Da una parte chi avrebbe proseguito con gli studi letterari e umanistici, dall’altro chi fosse indirizzato all’inserimento nel mondo lavorativo e professionale. Le due classi saranno distinte anche in base al colore delle divise: marrone per il professionale e blu per gli studi umanistici. Dunque, questa edizione del reality show a sfondo storico sembra davvero partire con il piede giusto.

