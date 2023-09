Il Collegio 2023, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: tutte le novità del docu-reality ambientato nel 2001

Il Collegio 2023 torna con la prima puntata, questa sera: in prima serata su Rai 2

Il Collegio 2023 torna con l’ottava stagione questa sera, domenica 24 settembre, alle 21:20 su Rai 2. Quest’anno l’ambientazione è dedicata al 2001, molto più recente rispetto alle scorse edizioni. Ad interpretare la voce narrante ci sarà Stefano De Martino che racconterà il percorso dei collegiali, intenti a vincere una Borsa di studio per gli Stati Uniti.

Altra grande novità è la presenza delle masterclass con docenti provenienti dal mondo dello spettacolo: Antonio Orefice di Mare Fuori che insegnerà teatro, Leo Gassmann per canto, Joe Bastianich che insegnerà agli studenti a padroneggiare la lingua inglese, Raimondo Todaro per ballo latino-americano e, infine, BarbaScura X per fisica.

Il Collegio 2023: tutte le novità previste per l’ottava edizione

Come detto, Il Collegio 2023 presenterà una serie di novità e integrazioni rispetto alle passate stagioni. Prima fra tutte, gli studenti potranno scegliere tra due percorsi differenti: da un lato la specializzazione in arte, dall’altro un indirizzo dedicato alle lingue.

Essendo ambientato nel 2001, l’introduzione della tecnologia sarà parte integrante del Collegio San Francesco a Lodi. Gli studenti avranno a disposizione un telefono con carta prepagata che potranno utilizzare fino a esaurimento del credito. Inoltre, ci sarà la sala dei computer dove si terranno lezioni di informatica oltre alla sala in cui potranno essere visionati cd, dvd e molto altro.

Il Collegio 2023: tutti gli alunni dell’ottava stagione

Per questa edizione, il docu-reality vanterà un numero elevato di studenti tra cui anche figli di noti personaggi televisivi. Come riporta la Gazzetta, ecco la lista di tutti i collegiali:

Marta Battaglia 15, Resuttano (CL);

Alessia Berchicci 14, Montesarchio (BN);

Flavio Bertuzzi 15 Riccione (RN);

Giorgia Ceccarelli 16, Pisa;

Anita Pia Costanzo 14, Succivo (CE);

Cecilia D’Ammassa 15, Aquino (FR);

Helena Del Pozzo 17, Messina;

Enrico Di Clemente 17, Carpi (MO);

Luca Galise 17, Cava de’ Tirreni (SA);

Anna Garau 15, Tonara (NU);

Rocco Ryan Greco 15, Gela (CL);

Guglielmo Grosso 14, Napoli;

Carmelina Iannoni 14, Roma;

Ilary Iolli 15, Cassino (FR);

Mahdi Khouya 17, Vienne – Francia;

Daniele Marrone 16, Cagnano Amiterno (AQ);

Diego Natale 16, Grosseto;

Denise Pagani 15, Costeggiola (VR);

Christopher Parolin 16, Bassano del Grappa;

Giuseppe Puppio 17, Cosenza;

Anna Rita Santeramo 16, Barletta (BAT);

Frida Schiavi 16, Brembate di Sopra (BG);

Mirko Stellato 17, Sant’Angelo in Formis (CE).

