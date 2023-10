Il Collegio 2023, perchè non va in onda stasera 8 ottobre?/ Al suo posto lo speciale del Tg2 Post

Salta la terza puntata di stasera: ecco perchè

Questa sera, domenica 8 ottobre, sarebbe dovuta andare in onda la terza puntata de Il Collegio 8 purtroppo, però, l’appuntamento con gli allievi è stato rimandato. Al suo posto, infatti, andrà in onda uno speciale del Tg2 Post su quanto sta accadendo in Israele.

Dalle 21:00, su Raidue, tutta la prima serata sarà dunque dedicata agli aggiornamenti sulle vittime, sulle prossime mosse politiche di Israele e la risposta possibile di altri Paesi. Ad annunciare la notizia, la pagina ufficiale del programma: “Causa cambio palinsesto la puntata de #IlCollegio prevista per questa sera NON andrà in onda” si legge. Lo speciale del Tg2, inoltre, andrà in onda anche alle 17:30 occupando gran parte della giornata.

Il Collegio 2023, quando andrà in onda la terza puntata?

La terza puntata del docu-reality è stata, dunque, rimandata per fare spazio a uno speciale Tg2 piuttosto importante. La domanda, però, sorge spontanea: quando andrà in onda? Al momento non è stato specificato quando si potrà tornare tra i banchi di scuola del Collegio San Francesco a Lodi.

“Noi ci rivediamo prestissimo” si legge sull’account ufficiale del programma, senza ulteriori spiegazioni ne date precise. E’ possibile che la puntata venga recuperata in settimana, oppure si dovrà attendere fino alla prossima domenica, ovvero 15 ottobre. C’è anche un’ulteriore opzione, la possibilità di un doppio appuntamento per facilitare il recupero della puntata senza alterare il corso del programma. Non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti; nel frattempo chi si è perso la seconda puntata può recuperarla su Rai Play.

