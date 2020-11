Il Collegio 5, ed. 2020/ Concorrenti e diretta: Giulia Scarano espulsa?

IL COLLEGIO 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 NOVEMBRE

Il collegio 2020 torna in onda oggi, martedì 23 novembre, in prima serata su Raidue, con la quinta puntata della quinta edizione. I collegiali catapultati nel 1992 stanno facendo mlta fatica a rispettare le regole previste dal Collegio Regina Margherita di Anagni e, sin dalla prima settimana, non sono mancati i provvedimenti disciplinari. Pur essendo ormai vicini al termine dell’avventura, tuttavia, la situazione non è migliorata e sono sempre numerosi i collegiali ribelli e che faticano ad adattarsi alla vita del collegio fatta di rigide regole. A pesare maggiormente sulla serenità dei collegiali è l’assenza della famiglia e della tecnologia e, anche nella quinta puntata in onda questa sera, il preside potrebbe decidere di punire uno degli studenti. La classe, dunque, perderà un altro elemento per un’espulsione?

GIULIA SCARANO ESPULSA?

Giulia Scarano non è propriamente una studentessa modello. Oltre ad avere un atteggiamento irrispettoso nei confronti del corpo docente, non ha un buon rendimento scolastico. Tutti elementi che potrebbero portare il preside Bosisio a prendere una decisione definitiva sulla sua permanenza nel collegio. Nel corso della quinta puntata de Il Collegio 5 in onda questa sera, il preside avrà un confronto con Giulia Scarano prima di decidere sul suo futuro. Giulia, per conquistare la fiducia del preside e ottenere l’ambita giacca rossa dovrà dimostrare di essere intenzionata a cambiare il proprio atteggiamento e soprattutto a studiare per recuperare le varie lacune che ha in diverse materie. Ci riuscirà o sarà costretta a lasciare il collegio per espulsione?

IL COLLEGIO 5: LA NUOVA INSEGNANTE DI STORIA E GEOGRAFIA

Nuova insegnante in arrivo per i ragazzi de Il collegio 2020. Il professor Raina partirà per una docenza all’estero e sarà sostituito dalla Professoressa Barbiero che insegnerà storia e geografia. Come sarà accolta dai collegiali? Nel corso della quinta puntata, poi, i collegiali potranno finalmente partire per la gita fuori porta e potranno trascorrere una notte sotto le stelle. Il pensiero della gita ha reso ancora più indisciplinati gli studenti che faticano a concentrarsi e a seguire le lezioni. L’atteggiamento rivelle della classe costringerà il preside e il corpo docente a prendere dei provvedimenti disciplinari e quattro di loro non partiranno per la gita. Chi saranno?



