Il Collegio 8: ufficiale il ritorno nel cast di Maria Rosa Petolicchio/ Svelato il look per la nuova stagione

Il Collegio 8, buone notizie per i nostalgici: torna tra i prof Maria Rosa Petolicchio

La prossima stagione televisiva, tanto sul fronte Rai quanto su quello Mediaset, si appresta a regalare ai telespettatori grandi progetti e format di successo. Tra questi, grande attesa per il ritorno de Il Collegio, giunto alla sua ottava edizione. La longevità del reality dedicato ai giovani studenti è sicuramente da ascrivere al successo che riesce a riscuotere ogni anno senza mai risultare banale o ripetitivo. Nuovi docente, nuove dinamiche; tutto è realizzato con l’unico intento di offrire un contenuto sempre più valido.

Tra le novità più paventate di recente nel merito de Il Collegio 8, spicca l’eventuale ritorno di Maria Rosa Petolicchio. La docente “storica” del reality è senza dubbio tra i personaggi più iconici; l’assenza nell’ultima stagione non è stata mandata giù facilmente dagli appassionati del format. In ogni caso – stando a quanto riportato da Isa e Chia – sarebbe praticamente ufficiale il ritorno della professoressa nel cast de Il Collegio 8.

A rendere noto il grande ritorno di Maria Rosa Petolicchio ne Il Collegio 8 è stato il profilo Twitter “CinguetteRai” che ha mostrato la docente con il nuovo look che dovrebbe accompagnarla per la prossima stagione del reality, in onda dal prossimo 24 settembre. La docente presenta nella clip uno stile che richiama ai primi anni duemila, in linea con quello che sarà il contesto storico-culturale de Il Collegio 8. Nelle scorse edizioni sono stati passati in rassegna decenni piuttosto lontani nel tempo; questa volta invece le dinamiche saranno scandite da uno scenario molto vicino all’attualità.

Tante dunque saranno le novità che riguarderanno il ritorno de Il Collegio con l’ottava edizione. Il reality – come spiega Isa e Chia – andrà in onda su Rai Due a partire dal prossimo 24 settembre. La struttura che ospiterà i giovani studenti non sarà più il Convitto Nazionale Regina Margherita di Roma; lo scenario sarà infatti il Collegio San Francesco di Lodi. Inoltre, l’epoca di riferimento sarà il 2001; è lecito credere che numerosi argomenti e temi saranno dunque riferiti al tragico attentato alle Torri Gemelle avvenuto l’11 settembre di quell’anno.











