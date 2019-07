Il commissario Montalbano/ La creatura di Andrea Camilleri: 3 nuovi episodi nel 2020

Sono tante le opere di Andrea Camilleri che hanno segnato la storia dell’Italia, ma senza dubbio Il commissario Montalbano è quella rimasta nel cuore di gran parte degli italiani. Dai romanzi dello scrittore siciliano, scomparso oggi all’età di 94 anni, sono stati tratti 34 tv movie: le prime tre stagioni della serie televisive sono andate in onda in prima serata su Rai 2 – dal 1999 al 2001 – mentre le restanti dieci sono andate in onda su Rai 1 – dal 2002 a oggi – Un fenomeno virale, che da venti anni fa parte della vita degli italiani per le sue storie enigmatiche e per dei personaggi che hanno fatto centro, anche grazie alla bravura degli interpreti: da Luca Zingaretti (Salvo Montalbano) a Cesare Bocci (Mimì Augello), passando per Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio) all’iconico Angelo Russo (Agatino Catarella). E sono state tante le donne che hanno segnato la storia de Il commissario Montalbano: la storica compagna di Salvo è Livia Burlando, interpretata da Katharina Bohm per le prime otto stagioni, da Lina Perned nella nona stagione e, infine, da Sonia Bergamasco.

IL COMMISSARIO MONTALBANO DI ANDREA CAMILLERI, LA SERIE TV DA RECORD

Il commissario Montalbano con il passare degli anni è diventato un appuntamento imperdibile per i telespettatori, con la serie tv prodotta dalla Palomar per la Rai e la SVT che ha registrato ascolti record nel 2018: toccate punte superiori ai 12,9 milioni di spettatori con l’episodio La giostra degli scambi. Complessivamente, il tv movie è stato visto da circa 1,2 miliardi di telespettatori: un dato che fa riferimento solo all’Italia e che fa capire la portata del fenomeno Montalbano. E, nonostante la scomparsa di Camilleri, Il commissario Montalbano terrà ancora compagnia: nel 2020 arriveranno tre nuovi episodi su Rai 1 con protagonisti gli agenti del commissariato di polizia dell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata. Acclamato dalla critica televisiva e soprattutto dal pubblico, ha avuto anche un prequel: parliamo de Il giovane Montalbano, con il commissario mostrato in età giovanile ed interpretato dal bravo Michele Riondino.

