Il Commissario Ricciardi/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 1 marzo: Maione verso…

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni ultima puntata oggi, 1 marzo

E’ giunta l’estate così come il finale de Il Commissario Ricciardi che tornerà in onda oggi, 1 marzo, con l’ultima puntata. La fortunata fiction di Rai1 tratta dai romanzi del giallista Maurizio De Giovanni è arrivata al finale e tutto lascia pensare che molte cose resteranno in sospeso fino ad una possibile seconda stagione. La prima si concluderà proprio in piena estate quando ormai sono passate cinque stagioni da Vipera, la prima indagine di Ricciardi. Eravamo nell’inverno del 1931 per poi sbarcare nella primavera del 1932 attraverso un tempo che appare molto dilatato rispetto a quello che abbiamo visto, ma cosa succederà adesso? Siamo nella Napoli immersa nel caldo torrido, è luglio e la città si prepara per la festa della Madonna del Carmine e questo lascia tutto in sospeso tra inferno e cielo, ma cosa succederà e cosa rovinerà tutto e cosa succederà adesso? A richiamare l’attenzione di Ricciardi sarà un altro caso, ma quale?

Ricciardi verso il loro lieto fine?

Nell’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi sarà un notissimo chirurgo a morire apparentemente cadendo dalla finestra del suo ufficio. In questo momento sembra che per Ricciardi e Maione siano iniziate delle indagini davvero complicate soprattutto perché li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più sconvolgenti tra tradimenti e liti. Ma cosa è successo davvero? Il dottore non è caduto e non si è buttato da solo, anzi, sembra che qualcuno lo abbia ucciso, ma chi? Molte delle cose che verranno a galla sembrano connessi. Nello stesso momento, queste indagini condurranno Ricciardi a un passo da Enrica fino a quando una scoperta straziante sconvolgerà la vita del nostro Ispettore ad un passo dal finale, soprattutto sui suoi sentimenti. La difficoltà ad amare e il trauma del lutto che torna a galla distruggeranno quel piccolo barlume di speranza che vediamo spesso.

Maione dovrà affrontare il suo passato

Dall’altra parte, in questo finale de Il Commissario Ricciardi, anche il braccio destro di Ricciardi, avrà modo di affrontare il suo passato. Maione si confronterà con i fantasmi che insediano la sua felicità nella puntata emblematica dal titolo In fondo al tuo cuore che non darà al pubblico le risposte che attende rispetto alla vicenda triangolare che coinvolge il commissario. Enrica e Livia avranno modo di avvicinarsi a lui e chi delle due la spunterà quando arriverà il momento di andare oltre?



