IL COSMO SUL COMÒ, ITALIA 1/ Streaming video del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

“Il cosmo sul comò” è il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo senza lo storico regista Massimo Venier. Dietro la macchina da presa troviamo Marcello Cesana. In occasione delle conferenza stampa di presentazione del film, il trio ha parlato del cambiamento: “Non ci siamo proprio accorti del cambio di regia. Lo abbiamo manipolato come un pupazzo era totalmente in nostro potere”, ha detto Giovanni, come riporta Cinecittà News. Giacomo ha poi spiegato il titolo del film: “Si riferisce al fatto che spesso abbiamo la saggezza a portata di mano, come sul comodino, ma non sappiamo o non vogliamo usarla”. Per Aldo la parte più strana è stata recitare con gli effetti speciali: “Per l’episodio nella pinacoteca, quello con i personaggi dei quadri, abbiamo registrato ogni ruolo singolarmente. Ci muovevamo davanti ai blue screen, parlando a interlocutori fatti di bastoni e cuscini”. Ricordiamo che il film andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 21.30, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

Clicca qui per il trailer

Un film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il cosmo sul comò va in onda su Italia Uno per la prima serata di oggi, venerdì 7 giugno, a partire dalle ore 21,20. Una pellicola italiana realizzata e girata nel 2008 dalla casa cinematografica della Medusa Film per la regia di Marcello Cesena mentre sia il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati dai principali protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo in collaborazione con lo stesso regista e Valerio Bariletti. Le musiche della colonna sonora sono di Paolo Silvestri, i costumi indossati dagli attori sul set portano la firma di Valeria Campo mentre la scenografia è di Paolo Monzeglio. Nel cast oltre ai tre principali protagonisti figurano Sara D’Amario, Silvana Fallisi, Sergio Bustric, Victoria Cabello, Raul Cremona, Luciana Turina e Angela Finocchiaro.

Il cosmo sul comò, la trama del film

Il cosmo sul comò propone una storia che viene articolata e divisa in quattro episodi che si intrecciano in maniera funzionale. Nel primo episodio vengono raccontate le gesta di un maestro di arti marziali di origini orientali che riesce benissimo nel proprio intento nonostante debba fare i conti con la cecità. Il maestro quotidianamente dispensa perle di saggezza ai propri due principali discepoli anche se ogni qualvolta viene percosso il potente Gong della saggezza vengono provocate delle incredibili sciagure che hanno conseguenze catastrofiche per alcune popolazioni del mondo come nel caso di eruzioni vulcaniche e molto altro. Nel secondo episodio vengono raccontate le peripezie di tre famiglie milanesi che nei primi giorni di agosto stanno per partire per le tanto agognate vacanze estive. I tre capi famiglia sono alle prese con caratteri molto differenti e soprattutto con una serie di episodi molto divertenti che metteranno in discussione non solo le vacanze ma anche il rapporto complesso con rispettive mogli.

Alla fine in ragione di alcune situazioni e stravaganti le tre famiglie si ritroveranno a trascorrere insieme le vacanze estive con un caldo intenso all’interno dello stadio Meazza di San Siro. Nel terzo episodio in una piccola cittadina di provincia ed in particolar modo una parrocchia il prete locale insieme al proprio sacrestano e un ragazzo che per caso entra in possesso di una valigia piena di banconote da 500 euro appena rubate da un ladro braccato dalle forze dell’ordine. I tre cercano in ogni modo di tenere nascosta la riporti le maniera tale da utilizzarla e rispettivi sogni per le rispettive esigenze. Anche in questa occasione non mancheranno le situazioni divertenti che metteranno a dura prova i tre protagonisti intenti nell’evitare che si scopra la loro improvvisa ricchezza. Nell’altro episodio ci troviamo in un castello nel all’interno del quale ci sono diversi quadri famosi che vengono improvvisamente animati da una incredibile magia con i vari protagonisti che si ritrovano a vivere alcune situazioni esilaranti. Insomma tantissimo divertimento per una straordinaria pellicola firmata da Aldo Giovanni e Giacomo.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA