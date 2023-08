Il curioso caso di Benjamin Button, Canale 5/ David Fincher dirige Brad Pitt, oggi, domenica 27 agosto 2023

Il curioso caso di Benjamin Button, diretto da David Fincher

Domenica 27 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 15,10, il film drammatico del 2008 intitolato Il curioso caso di Benjamin Button.

La pellicola è diretta dal regista David Fincher, ritenuto uno dei più talentuosi cineasti degli ultimi anni e tra i cui progetti spiccano numerosi lungometraggi di successo, tra cui Seven, Fight Club, Zodiac e il pluripremiato The Social Network.

La sceneggiatura è a cura di Eric Roth, vincitore del Premio Oscar per il film Forrest Gump, mentre le musiche hanno la firma del celebre compositore Alexandre Desplat, affermatosi per le colonne sonore di molteplici titoli cinematografici di rilievo, come La ragazza con l’orecchino di perla, Il discorso del re e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Il protagonista è interpretato dalla star di Hollywood Brad Pitt, considerato un sex symbol e nominato da varie riviste come l’uomo più attraente del mondo, vincitore di 2 Premi Oscar per 12 anni schiavo e C’era una volta a… Hollywood.

Al suo fianco la bellissima e talentuosa Cate Blanchett, la quarta attrice in assoluto più candidata agli Oscar e diventata famosa a livello internazionale grazie al ruolo di Elisabetta I d’Inghilterra in Elizabeth.

La trama de Il curioso caso di Benjamin Button: nascere vecchi e morire giovani

La storia de Il curioso caso di Benjamin Button è ambientata a New Orleans nel 1918, quando la signora Button partorisce un bambino morendo poco dopo a causa di alcune complicazioni dovute al parto.

Il marito, affranto dal dolore, deve anche far fronte alla terribile sindrome da cui è colpito suo figlio, una particolare patologia che lo fa assomigliare a un vecchio anziano.

Non avendo il coraggio di uccidere il piccolo, decide di abbandonarlo davanti a una casa di riposo; qui il neonato viene adottato da una coppia di afroamericani, Queenie (Taraji P. Henson) e Tizzy Weders (Mahershala Ali).

Il piccolo Benjamin, questo è il nome che gli danno i suoi genitori, trascorre i suoi primi anni di vita in compagnia degli anziani ospiti della struttura, che lo accettano nonostante tutti notino che c’è qualcosa di diverso in lui.

Nel 1930 il bambino conosce la piccola Daisy (Elle Fanning), nipote della signora Fuller che abita in quella struttura, e tra i due nasce una particolare amicizia.

Gli anni passano e Benjamin inizia con il tempo a ringiovanire, mentre il suo legame con Daisy diventa sempre più profondo.

Diventato ormai un uomo di mezza età, stanco della vita monotona in ospizio, decide di partire per nuove avventure continuando a tenersi in contatto con la ragazza. Al di là della distanza e dello scorrere del tempo, Benjamin (Brad Pitt) si sentirà sempre legato a Daisy (Cate Blanchett), il suo primo amore..

