Il diavolo veste Prada, diretto da David Frankel

Lunedì 9 settembre, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:20, la commedia di successo del 2006 dal titolo Il diavolo veste Prada.

La pellicola è diretta dal celebre regista David Frankel, noto anche per avere curato le riprese di Io & Marley (2008) con Jennifer Aniston e Owen Wilson e diverse puntate della serie tv cult Sex and the City.

Le musiche hanno invece la firma del compositore Theodore Shapiro, autore delle colonne sonore di diverse commedie di successo, tra cui Tu, io e Dupree (2006), Zoolander (2016) e IF – Gli amici immaginari (2024).

Un grande cast con personaggi indimenticabili: Meryl Streep come Anna Wintour di Vogue

La protagonista è interpretata dall’attrice Anne Hathaway, diventata famosa a livello internazionale per la sua partecipazione a progetti come Pretty Princess (2001), I segreti di Brokeback Mountain (2005) e Rachel sta per sposarsi (2008).

Al suo fianco la strepitosa Meryl Streep, considerata una delle più grandi attrici della storia cinematografica, e detentrice del record di nomination ai Premi Oscar, di cui ben 3 vinti. Nel cast anche l’attrice britannica Emily Blunt, che recentemente ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione nel pluripremiato Oppenheimer, e l’attore di origini italiane Stanley Tucci, diventato famoso grazie al lungometraggio Era mio padre (2002) con il ruolo del braccio destro di Al Capone.

La trama del film Il diavolo veste Prada: carriera o amore? L’eterno dilemma

Il diavolo veste Prada racconta la storia della giovane e impacciata Andy Sachs (Anne Hathaway), che si è appena laureata come giornalista nell’affascinante e caotica New York.

La ragazza desidera intraprendere una brillante carriera in questo settore, e finalmente arriva l’occasione che tanto aveva aspettato: entrare a far parte della redazione della celebre rivista Runway dopo un periodo come assistente della terribile e temutissima Miranda Priestly (Meryl Streep).

Nonostante Andy sia molto lontana dal mondo della moda e non segua gli ultimi trend, incuriosisce in qualche modo la donna, riuscendo così ad ottenere il lavoro.

Inizia così per la protagonista un periodo travolgente, durante il quale viene immersa sempre più dal suo nuovo impiego, mentre le persone a lei più vicine, tra cui il suo fidanzato Nate (Adrian Grenier), cercano in ogni modo di farla desistere dal cambiare il suo aspetto e il suo atteggiamento per riuscire a conformarsi a questo nuovo mondo.

Intanto Andy trova in Nigel (Stanley Tucci), il diretto artistico, un importante alleato, infatti è proprio lui ad insegnarle qualche piccolo trucco per migliorare il suo aspetto esteriore, regalandole anche qualche indumento di alta moda.

Grazie alle sue brillanti capacità, Andy riesce a conquistare Miranda, che decide di sceglierla come sua accompagnatrice per un importante viaggio a Parigi durante la settimana della moda.

Sarà proprio in questa occasione che la ragazza conoscerà l’affascinante Christian Thompson (Simon Baker), che le propone un importante salto di carriera.

Ormai per Andy il futuro sembra già scritto, e la sua vecchia vita e il fidanzato Nate sono sempre più lontani.

Sarà proprio in questo momento, però, che Miranda rivelerà alla ragazza il prezzo del successo, e la protagonista si troverà di fronte ad un’ardua scelta.