Il mare è sempre più verde, perchè?/ Studio: “Colpa delle microalghe e del caldo”

Il mare di tutto il mondo sta diventando sempre più verde, così come l’oceano. Si tratta di una variazione, come specificato da TgCom24.it, dovuta al fitoplancton, una microalga che sta proliferando per via del caldo eccezionale che sempre più spesso si verifica in Italia e non solo. Il fenomeno ha riguardato di recente il golfo di Napoli, ma coinvolge il 56 per cento della superficie marina di tutto il globo secondo un recente studio pubblicato su Nature.

Nel capoluogo campano l’effetto è evidente, me le analisi effettuate dall’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, hanno escluso la presenza di batteri fecali riversati nelle acque dalle conduttore delle fogne. A cambiare colore sarebbero soprattutto i primi metri di mare, dove si registrano le temperature più alte, fra i 28.5 e i 29.5 gradi, oltre ad una salinità anomala. Condizioni che favoriscono appunto la crescita delle suddette microalghe, poi il sole ne riflette il colore dando come risultato un mare verde.

MARE SEMPRE PIU’ VERDE: “I CAMBIAMENTI STANNO AVVENENDO”

Lo studio è stato realizzato da un gruppo di ricercatori britannici e americani del Centro Nazionale di Oceanografia del Regno Unito e del Massachusetts Institute of Technology (MIT), utilizzando le immagini scattate dalla Nasa negli ultimi 20 anni, dal 2002 al 2022. E’ emersa una tendenza comune nelle regioni tropicali, con le acque che stanno divenendo sempre più verdi, ma cambiamento non sempre percettibile dall’occhio umano. Il diverso colore provoca una variazione dell’ecosistema marino, molto probabilmente anch’esso innescato dalle alte temperature.

Gli scienziati spiegano che servono ulteriori dati per capire con certezza il fenomeno ma sono certi che si tratta “probabilmente del cambiamento climatico indotto dall’uomo. Ormai non sono solo i modelli a prevedere che questi cambiamenti avverranno – ha commentato la co-autrice dello studio Stephanie Dutkiewicz del MIT – ora li stiamo vedendo accadere davanti ai nostri occhi”.











