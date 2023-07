Valentina Ferragni ritrova l’amore dopo Luca Vezil?/ Mini-vacanza al mare in dolce compagnia…

Valentina Ferragni innamorata di Matteo Napoletano? La mini-vacanza di coppia

Valentina Ferragni ha trascorso un week-end all’insegna del relax a Forte dei Marmi, al mare, in dolce compagnia. Non solo del suo amato bulldog francese ma, come riporta Leggo, anche di colui che sarebbe a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato. La sorella minore di Chiara Ferragni avrebbe infatti ritrovato l’amore che, sebbene non sia stato ancora ufficializzato, è ormai sulla bocca di tutti. Ma chi è colui che avrebbe fatto breccia nel cuore della ragazza?

Si tratterebbe di Matteo Napoletano, un nome non così sconosciuto al mondo del gossip. Qualche mese fa, infatti, si vociferava che i due avessero una relazione: galeotto fu un viaggio segreto in Messico, ma la coppia non uscì allo scoeperto. Tuttavia, come aveva riportato il settimanale Chi a fine aprile, la loro storia d’amore non decollò e anche i rumors sul loro conto si interruppero gradualmente.

Dopo gli avvistamenti dei mesi scorsi, Valentina Ferragni e Matteo Napoletano (che ha 9 anni in meno di lei) si sarebbero ritrovati e avrebbero passato qualche ora di sole, mare e relax a Forte dei Marmi. La sorella minore di Chiara Ferragni ha anche condiviso alcuni scatti di questa mini-vacanza sul suo seguitissimo profilo Instagram, che la ritrae più raggiante e spensierata che mai.

L’addio a Luca Vezil, infatti, è ormai per lei solo un lontano ricordo e la giovane influencer è ora pronta a godersi un’estate all’insegna dell’amore. Ma anche Vezil sembra aver ritrovato l’amore, al fianco di Virginia Stablum, Miss Universo Italia. La coppia è uscita allo scoperto con la prima foto insieme, condivisa su Instagram, che ha di fatto reso pubblica la propria frequentazione dopo settimane di rumors e indiscrezioni sul loro conto.

