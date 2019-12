Il Natale dei miei ricordi/ Su Rai 2 film sentimentale di Davide Weaver (25 dicembre)

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per il tardo pomeriggio di questo mercoledì 25 dicembre 2019 a partire dalle ore 18:50 la messa in onda del film di genere commedia sentimentale Il Natale dei miei ricordi. Si tratta di una pellicola televisiva che è stata realizzata nel 2016 in casa con la regia affidata a Davide Weaver il quale si è occupato anche e soprattutto della stesura del soggetto della sceneggiatura Come detto la pellicola stata direttamente proposta sul circuito televisivo e presenta nel proprio cast una serie di attori molto conosciuti anche in Italia come nel caso di Mira Sorvino, Cameron Mathison, Jesse Filkow, Bailey Skodje, Elle McKinnon e Brenda Crichlow.

IL NATALE DEI MIEI RICORDI, COMMEDIA SENTIMENTALE: LA TRAMA

Nella città di New York vive una donna di nome Jennifer che ha ottenuto un certo successo diventando ben presto un personaggio televisivo piuttosto amata e apprezzata dal grande pubblico. Tuttavia se da un lato la sua vita la rende felice per l’enorme soddisfazione da un punto di vista professionale dall’altro non può dirsi soddisfatta in quanto nella sfera sentimentale ci sono carenze evidenti partendo dalla incapacità di trovare un uomo che possa renderla felice fino ad arrivare alla totale mancanza di privacy nella quotidianità. Stanca di questo genere di vita e soprattutto enormemente stressata dai tanti impegni di lavoro e le tante apparizioni pubbliche, decide di prendersi una piccola pausa in prossimità delle vacanze natalizie.

Jennifer in particolare non dicendo nulla in merito, prende all’improvviso la propria automobile e si dirige alla volta di una meta turistica in montagna piuttosto sconosciuta nella quale ha intenzione di stare qualche giorno per conto suo e quindi ritemprare il proprio animo e la propria mente. Tuttavia durante il viaggio si ritrova nel bel mezzo di una bufera di neve che non le permette di essere precisa nella guida tant’è che sarà vittima di un incidente stradale. La sua auto esce di strada e sbatte violentemente contro un albero rendendo inutilizzabile e che soprattutto farà perdere conoscenza alla donna. Per lei non sembra esserci nulla da fare anche perché l’incidente è avvenuto in una zona piuttosto isolata e soprattutto le condizioni atmosferiche non permettono qualsiasi genere di recupero.

Per sua fortuna un uomo si trova nei paraggi in quanto abita in una piccola casetta dislocata nelle vicinanze. Di fatto l’uomo salva Jennifer portandola a casa propria per darle tutta l’assistenza di cui necessita. La donna per via del violento urto ha battuto la testa il che ne ha compromesso almeno momentaneamente la memoria non facendole ricordare assolutamente nulla della sua identità e soprattutto del suo passato. Jennifer si ritroverà così a passare qualche giorno al fianco a quel uomo rimasto vedovo e soprattutto padre di tre bambini in una sorta di favola natalizia che le permetterà finalmente scoprire la vera felicità. Infatti anche quando si ricorderà nel suo passato e soprattutto nel suo presente, deciderà di far finta di nulla in quanto decisamente più appagato da questo genere di vita al fianco di un uomo semplice ma estremamente generoso.



