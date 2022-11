Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 10 novembre: Vittorio allontana Matilde

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 10 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 10 novembre ci dicono che Vittorio prova qualcosa per Matilde, ma tuttavia sceglie di non dichiararsi perché ha paura di rimettersi in gioco, dopo essere rimasto scottato in passato. Così decide di allontanarsi da lei, lasciandola domandarsi quale sia il motivo della sua freddezza. Intanto, Vito è sempre più preso da Maria e, dopo averle fatto una sorpresa, cerca di informarsi su quali siano le passioni della ragazza, al fine di avvicinarsi a lei.

E poi c’è Flora che invece approfitta di qualunque cosa per mettere la siciliana sotto stress. La compagna di Umberto è ancora in guerra con lei, e non accetta di vedersela davanti. Intanto, Salvo ha reagito male ai tentativi di Elvira di tirargli su il morale dopo l’addio ad Anna, ed ora la venere è molto triste. Ci penserà Irene a fare da mediatrice, parlando col siciliano per tentare di risolvere la situazione.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 10 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che anche Marco è col morale a terra e continua a pagare le conseguenze del suo articolo sul Vajont, tanto che pensa di abbandonare la sua carriera nel mondo del giornalismo dopo il ricatto che ha ricevuto da Umberto. Marco lo confessa a Stefania: come reagirà? Infine, Adelaide è furiosa perché l’ex cognato ha rovinato la carriera del nipote e non glielo perdonerà.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide si infuria quando viene a sapere che il nipote Tancredi sta cercando di affossare Marco come giornalista per via del suo articolo sul Vajont. Il giovane non se la sta passando bene, e la zia cerca invece di risollevargli il morale organizzandogli nuovi colloqui lavorativi. Intanto, il morale di Salvo è ancora a terra dopo l’aver detto addio ad Anna, e neanche le veneri riescono a confortarlo. Tra loro ci prova Elvira, ma il siciliano non prende per niente bene l’iniziativa della venere, arrivando addirittura a trattarla malissimo.

Ezio e Umberto sono ancora ai ferri corti per quanto accaduto al Paradiso. Per fortuna Colombo può trovare il giusto appoggio morale in Vittorio, che si rivela un amico inaspettato. Intanto, Vito è follemente innamorato di Maria e arriverà a farle una sorpresa davvero speciale. Solo che non vuole farle sapere di esserne l’autore. Vittorio ha ormai chiari i suoi sentimenti per Matilde.











