Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 9 novembre: Salvo respinge Elvira

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 9 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 9 novembre ci dicono che Adelaide si infuria quando viene a sapere che il nipote Tancredi sta cercando di affossare Marco come giornalista per via del suo articolo sul Vajont. Il giovane non se la sta passando bene, e la zia cerca invece di risollevargli il morale organizzandogli nuovi colloqui lavorativi, nella speranza di riuscirgli a trovare un posto.

Intanto, il morale di Salvo è ancora a terra dopo l’aver detto addio ad Anna, e neanche le veneri riescono a confortarlo. Tra loro ci prova Elvira, ma il siciliano non prende per niente bene l’iniziativa della venere, arrivando addirittura a trattarla malissimo. Il pasticcere le alzerà un muro e deciderà di non parlare né con lei, né con nessun altro. Almeno per il momento. E alla povera Elvira non resterà che addolorarsi per il rifiuto ricevuto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 9 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Ezio e Umberto sono ancora ai ferri corti per quanto accaduto al Paradiso. Per fortuna Colombo può trovare il giusto appoggio morale in Vittorio, che si rivela un amico inaspettato. Intanto, Vito è follemente innamorato di Maria e arriverà a farle una sorpresa davvero speciale. Solo che non vuole farle sapere di esserne l’autore. Di cosa si tratterà?

Infine, Vittorio ha ormai chiari i suoi sentimenti per Matilde. Nelle ultime settimane, Conti è rimasto molto colpito dalla nuova arrivata del Paradiso, e lo ha dimostrato in alcune occasioni. Dopo quel ballo che hanno condiviso, Vittorio ne è certo: prova qualcosa per lei. Quindi confessa questi suoi sentimenti per Matilde a Roberto…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, da quando Salvo ha deciso di lasciare la sua amata Anna per permetterle di ricominciare la sua vita col marito Quinto, si è chiuso in se stesso e non vuole parlare con nessuno. Le Veneri cercano di stargli accanto per tirarlo su, ma nulla sembra aiutarlo. Gemma e Stefania sembrano davvero intenzionate a fare di tutto affinché i loro genitori tornino insieme. L’intervista non ha fatto altro che alimentare diverse voci, e ora che Ezio ha deciso di lasciare la casa di Veronica per stare con la sua famiglia, le due sorelle organizzano una serata romantica per lui e Gloria.

Intanto, Ezio si sfoga proprio con la sua (non così ex) moglie a proposito del duro scontro che ha avuto con Umberto, che nella scorsa puntata lo ha umiliato davanti a tutti. Vito continua a cercare un modo per far breccia nel cuore di Maria. Così quando la giovane esprime un suo desiderio, il contabile fa in modo che esso si realizzi. Vittorio è sempre più preso da Matilde.











