Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 11 settembre 2023: Maria, c’è un nuovo collega stilista

Il Paradiso delle signore, anticipazioni nuova stagione dall’11 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che inizia la nuova stagione per l’amata soap italiana. Le vicende ripartono dal settembre 1964, dove vediamo un Vittorio Conti vivere un momento di grande difficoltà. L’apertura della rivale Galleria Milano Moda sta portando via molti clienti della storica boutique, che preferiscono la novità piuttosto che soffermarsi sul vecchio. Il grande magazzino di lusso, sorto a pochi metri dal Paradiso, è fonte di grande attrattiva per i milanesi, ma anche per i turisti. Vittorio sa che deve trovare una soluzione al più presto, affinché si riesca ad invertire la tendenza al ribasso delle vendite.

Chi invece gioisce per la situazione è Umberto e i suoi soci, i quali si dicono molto soddisfatti per l’andamento degli affari. Tutto merito del talento della stilista Flora, ma anche del savoir faire di Matilde, ex collaboratrice di Vittorio, ancora legata a lui da un sentimento mai sopito. Maria torna dall’Australia con grandi novità: in atelier c’è un nuovo stilista, Gianlorenzo Botteri, pronto ad aiutarla. Irene, ora capocommessa, sta cercando una nuova venere. L’impresa è molto ardua.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda l’11 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, grandi cambiamenti anche per Elvira. L’estate le ha fatto molto bene: ha perso peso, e si sente più sicura di sé. Inoltre sembra aver dimenticato del tutto Salvatore, il quale, invece, si strugge d’amore per lei. Nel frattempo, Marcello ha preso una casa nuova dove ospita i suoi amici Salvo e Armando; quest’ultimo è tornato da Londra e ha ripreso la sua vita al Paradiso, lontano da Agnese. Di ritorno da Ginevra, Adelaide riabbraccia il suo Marcello, con il quale ha consolidato una forte alleanza e una relazione, mentre annuncia l’arrivo di Odile, la figlia della sua defunta amica, che ben presto sarà a Milano.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marcello paga tutte le cambiali della Caffetteria, facendo un bel gesto altruistico nei confronti dell’amico Salvatore. Quest’ultimo, intanto, decide finalmente di chiedere ad Elvira di uscire. Tornato da Milano, Marcello inoltre scopre che Ludovica si è sposata con Ferdinando; per lui è un colpo al cuore, ma ciò non lo scoraggia poiché trova il supporto e l’amore di Adelaide. Intanto, Gemma rivela a Marco la verità sul bambino che aspetta: è lui il padre! Infine, Vittorio ha scoperto qualcosa di importa su Tancredi relativo alla notte dell’incendio in fabbrica. Poi, assiste inerme all’inaugurazione della Galleria Milano Moda, che sorge a pochi passi dal Paradiso delle signore.











