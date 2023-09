Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni replica 8 settembre 2023: Gemma e Marco, la verità sul figlio

Il Paradiso delle signore, anticipazioni replica 8 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 8 settembre, ci svelano che si concludono le repliche della soap. A partire da lunedì 11 settembre 2023 saranno trasmesse le nuove puntate in cui conosceremo le sorti dell’amato Paradiso. Intanto, in questo ultimo appuntamento, andato in onda lo scorso maggio, Marcello compie un gesto molto bello nei confronti dell’amico Salvatore. Il giovane Barbieri gli rivela la sua intenzione di pagare tutte le cambiali della Caffetteria. In questo modo, il locale non avrà più debiti da pagare. Salvatore festeggia insieme ai suoi amici più cari, e ha l’occasione di invitare finalmente Elvira a uscire con lui. Neanche a dirlo, la Venere è al settimo cielo.

Terra amara/ Anticipazioni 8 settembre 2023: Sermin mette in guardia Demir su Behice

Altrove, Armando prende una decisione sul suo futuro: prenderà un aereo per raggiungere Agnese a Londra, oppure deciderà di restare a Milano per continuare ad aiutare i suoi giovani amici?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda l’8 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, il viaggio di Marcello a Ginevra si era concluso in modo positivo poiché aveva ritrovato Adelaide e compreso il motivo della sua lunga assenza. Tuttavia, una volta tornato a Milano, non aveva messo in conto che Ludovica si sarebbe sposata con Ferdinando. La notizia lo lascia senza parole e molto deluso; a quel punto capisce che solo la Contessa può capirlo veramente, perché l’unica che gli è stata accanto e non si è lasciata trasportare dai pregiudizi. Dopo un chiarimento con Roberto, Marco prende la decisione di dichiararsi a Gemma, la quale ammette finalmente la verità sul figlio che aspetta: è lui il padre!

Beautiful/ Anticipazioni 8 settembre 2023: Eric incoraggia Quinn a correre da Carter!

Vittorio ha scoperto qualcosa di importante su Tancredi relativo alla notte dell’incendio in fabbrica, ma è indeciso e non sa se rivelarlo a Matilde sia la cosa giusta da fare. Intanto, la Galleria Moda Milano si accende di fronte al Paradiso; è la nuova boutique rivale. Vittorio dà un’ultima occhiata alla festa che si sta svolgendo, notando che c’è anche una raggiante Matilde. Poi, scompare nel buio.

l Paradiso delle signore: anticipazioni prossime puntate

La nuova stagione de Il Paradiso delle signore inizia dall’11 settembre 2023 con tante novità. La guerra tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda è ormai alle porte, così come Vittorio e Tancredi che non si risparmiano colpi a distanza. Conti, però, deve trovare una soluzione al più presto perché la nuova boutique sta attirando sempre più clientela, mentre lo storico Paradiso la sta perdendo. Maria torna dall’Australia con un nuovo stilista, Gianlorenzo Botteri (una delle new entry di stagione).

La promessa/ Anticipazioni dall'11 al 15 settembre 2023: Jana scopre qualcosa su Curro...

Irene, nuova capocommessa, sta cercando una nuova Venere, ma l’impresa sarà molto ardua, finché le sue amiche non troveranno Delia Bianchetti. A Villa Guarnieri si affaccia un altro nuovo personaggio: è Odile, figlia della cara amica defunta di Adelaide, che ha portato con sé da Ginevra. Arrivano anche i Puglisi, la famiglia di Maria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA