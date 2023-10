Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 12 ottobre 2023: Salvo, lite con Alfredo e…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 ottobre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che continua per Salvatore il periodo di crisi nera. Dopo aver visto con i suoi occhi il fidanzato di Elvira e aver capito di non poter competere con lui, il barista ha deciso di mettersi da parte. Ora, le cose andranno sempre di male in peggio. Quando Elvira vuole organizzare un’uscita a quattro invitando Irene con i rispettivi fidanzati, Alfredo si sente in difficoltà e decide di non dire nulla a Salvatore per non farlo sentire escluso. Le bugie, però, hanno le gambe corte e l’amico lo scoprirà nel peggiore dei modi, generando una lite tra i due.

Marcello viene a sapere che Vittorio cerca un nuovo contabile, dato che Vito resterà in Australia ancora per molto e non si ha idea quando potrebbe ritornare. Barbieri quindi pensa subito a suo fratello: Matteo potrebbe essere il nuovo contabile. Per farlo assumere, Marcello dovrà mettere in atto un piano che funzioni in modo che il fratello possa avere finalmente un impiego. Ci riuscirà?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 12 ottobre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marcello sa che Matteo è alla ricerca di un lavoro e quindi elabora a un piano che possa coinvolgere anche il fratello: lo farà assumere come contabile al magazzino! Adelaide aveva proposto a Flora di vivere a Villa Guarnieri e trasferirsi lì con Umberto. Dopo aver pensato molto attentamente all’offerta, anche alla luce del ritrovato rapporto con la Contessa, la stilista decide di accettare. Umberto, infine, regola i conti con il passato e si presenta a sorpresa da Adelaide per parlarle a cuore apert a proposito dei suoi tormenti.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Flora è riuscita a convincere Odile a dare una seconda possibilità ad Adelaide; lei, al settimo cielo, la ringrazia, mettendo fine alla loro lunga ostilità. La Contessa, poi, annuncia la sua partenza per Ginevra, dove resterà a tempo indeterminato per recuperare il rapporto con sua figlia. Per colmare il vuoto a Villa Guarnieri, Adelaide propone a Flora e Umberto di andare a vivere lì insieme a Tancredi e Matilde. Poi, lascia libero Marcello, sostenendo che una relazione a distanza non può funzionare.

Irene prende le difese di Delia dopo che la moglie di un cliente l’ha umiliata. Ciro sospetta che Maria e Vito siano in crisi e decide di indagare. Matteo è alla ricerca di un lavoro proprio quando al Paradiso manca un contabile.











