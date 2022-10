Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 12 ottobre: Flora, una minaccia per Adelaide

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 12 ottobre: Veronica ha paura

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 12 ottobre ci dicono che da quando Gloria è tornata una donna libera, Veronica teme che la donna possa rappresentare un ostacolo al suo matrimonio con Ezio. Infatti quest’ultimo non ha ancora chiesto l’annullamento, e ci sta ancora lavorando… Intanto, la madre di Stefania decide di darsi da fare per partecipare all’evento solidale del Paradiso per le vittime del Vajont. Come sappiamo, la tragedia è entrata nelle trame della soap italiana, quindi tutti i personaggi stanno portando aiuti, come meglio possono, agli sfollati.

Il comportamento di Clara nei riguardi della perpetua continua a peggiorare. Le due arrivano ad alzare la voce. Di fronte a tale litigio, lo zio sacerdote non può che minacciare la nipote: Clara dovrà tornare al paese. L’unico tentativo potrebbe essere andare ad abitare con Irene. Come reagirà la ragazza?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 12 ottobre: Flora è ancora una minaccia per Adelaide

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che i bozzetti di Maria non hanno fatto colpo come voleva. La ragazza è ancora giù di corda per via dei commenti cattivi di Flora. Quest’ultima continua ad essere una minaccia per Adelaide, ma forse potrebbe essere arrivato il momento giusto per boicottarla. E Maria sarà l’asso nella manica della Contessa, la quale trama da tempo per togliere di mezzo la sua giovane rivale.

Infine, Ezio rassicura Veronica: l’avvocato è ottimista riguardo l’annullamento del matrimonio con Gloria. Il problema è che i tempi sono ancora lunghi.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, il disastro del Vajont entra nelle trame della soap. Il tragico evento, accaduto realmente il 9 ottobre 1963, mette tutti in mobilitazione per prestare soccorso, e anche il Paradiso è il grande protagonista in prima linea nel distribuire gli aiuti. Marcello e Salvatore preparano derrate di cibo per gli sfollati, mentre Don Saverio attiva una raccolta di abiti e coperte insieme a Vittorio, da destinare nei luoghi dell’immane sciagura.

Anche Adelaide, sebbene presa dai suoi mille impegni, riesce a metterci del suo e organizza una raccolta fondi al Circolo incaricando Fiorenza di coinvolgere anche la Banca Guarnieri. Umberto, tuttavia, avrà da ridire, e pretenderà che sia la Contessa in persona a chiedere l’aiuto economico per la tragedia del Vajont. Anche Gloria parteciperà in maniera attiva alle iniziative benefiche. Infine, Matilde stupisce tutti partendo, ma non ha detto nessuno quando tornerà al Paradiso.











