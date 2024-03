Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 marzo 2024: Matilde chiede a Vittorio di andare a convivere?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 marzo 2024 su Rai 1

Oggi, giovedì 14 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1: ecco le anticipazioni. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Nella nuova puntata, Matilde è sempre più consapevole che Marta è ancora innamorata di Vittorio e così decide di fare una proposta molto importante al suo compagno. Nel frattempo, Maria continuerà a pensare al bacio che Vito le ha dato senza capirne le ragioni. Marcello è sempre più convinto che entrare in affari con Hofer sia la cosa giusta e Matteo cercherà di incoraggiarlo per mettere in atto il suo piano. Rosa continuerà a mentire a sua madre e chiederà ad Armando di stare al suo gioco.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 14 marzo 2024

L’avvertimento di Umberto sul rapporto tra Marta e Vittorio hanno dato la conferma a Matilde che la sua gelosia era più che fondata. Prima che la stilista e Adelaide tornino a Milano, la Frigerio decide che è il momento di fare una proposta molto importante al suo compagno: che voglia andare a vivere con lui?

Nel frattempo, Maria è molto confusa. La stilista si è recata coraggiosamente all’intervista, ma Vito si è presentato a sorpresa dandole anche un bacio. Il repentino cambio di comportamento del Lamantia l’ha destabilizzata; quale sarà il motivo dietro il suo gesto? Rosa non vuole dire alla madre che lavora al Paradiso, perchè Wanda si infurierebbe. Così, con la complicità di Armando e delle altre Veneri, Rosa fingerà di lavorare nella redazione de Il Paradiso Market. Nel frattempo Matteo è sempre più vicino ad attuare il suo piano: Marcello è convinto che l’affare con Hofer sia conveniente e il fratello lo convince di aver avuto le conferme che gli servivano.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti, Vito ha deciso di non avere nulla a che fare con Maria e ha rifiutato di presentarsi all’intervista. La stilista che inizialmente ha pensato di non presentarsi, sotto consiglio di Irene, ha deciso di accettare le domande del giornalista anche quelle più scomode.

Marta è ancora innamorata di Vittorio e aveva deciso di partire proprio per non creare problemi all’ex marito. E’ però arrivato il momento di rientrare a Milano per occuparsi di lavoro. Lei e la zia Adelaide comunicano il loro ritorno a Umberto, il quale si ritroverà a commentare il rapporto della figlia con Vittorio. Le parole dell’uomo danno la conferma a Matilde dei sentimenti di Marta per il suo compagno. Nel frattempo, Elvira ha perso la spilla che le ha regalato Giuditta e chiede a Salvatore di aiutarla a ritrovarla. Purtroppo, Tullio scopre tutto e si infuria con la sua fidanzata. Rosa, invece, riuscirà a dire a sua madre che lavora a Il Paradiso?

