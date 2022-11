Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 novembre: Adelaide, un regalo da Marcello

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 14 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 14 novembre ci dicono che Marco, dopo l’articolo su Vajont, vuole lasciare il giornalismo. Il ragazzo è abbattuto e non intende proseguire. Stefania, però, non ci sta e pensa ad un piano per far cambiare idea al fidanzato. Marco non può mollare così il suo sogno per un articolo, quindi farà di tutto per aiutarlo.

Intanto, Flora, dopo aver scartato l’abito di Maria, lo rivela a Vittorio. La notizia giunge alle orecchie di Matilde, che andrà su tutte le furie. Nel frattempo, Ezio accetta la proposta fatta da Vittorio e va a vivere a casa sua.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda 14 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Adelaide e Marcello si sono molto avvicinati nelle ultime settimane. Complici le loro delusioni d’amore, i due hanno stretto un legame che potrebbe andare oltre l’amicizia. Così quando la Contessa esprime la sua intenzione di voler comprare una serra abbandonata a Milano, perché appassionata di fiori, chiede al giovane di raccogliere informazioni utili, al fine di arrivare al suo scopo. Dal canto suo, Marcello farà di tutto per non deludere la Contessa e farle ottenere la serra che desidera.

Infine, Umberto festeggia con la sua amata Flora che, con astuzia, è riuscita a mettere il parfuori gioco. I due celebrano il successo, ma fino a quanto potrà durare? Infatti le anticipazioni svelano che Flora comincerà a sentirsi in colpa per come ha trattato Maria, ma il duro Umberto cercherà di convincerla a non farsi troppi scrupoli…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marco pensa di lasciare il giornalismo dopo quanto successo con l’articolo su Vajont. Il ragazzo è molto a terra, ma tutti coloro che gli stanno vicino e che gli vogliono bene cercano di convincerlo a non abbandonare i propri sogni, anzi di continuare a lottare per essi. Salvatore, invece, dopo la drammatica rottura con Anna (che è tornata col marito Quinto), ha deciso di cambiare aria e quindi programma la sua partenza per Londra, dove potrà andare a trovare Agnese e Tina, ma sarà anche un modo per distrarsi un po’ e non pensare alla fine della sua storia d’amore. Prima della partenza, il siciliano ha un pensiero speciale per Elvira, la dolce venere che ha tentato di sollevargli il morale.

Flora continua a temporeggiare sui giudizi riguardanti i modelli presentati da Maria perché non vuole dargliela vinta, anche se i suoi lavori sono molto belli. Vito, cotto della siciliana, compie una follia amorosa per lei. Intanto, Vittorio prova dispiacere per la situazione in cui si trova Ezio, così gli propone di andare a vivere a casa sua. Marcello e Adelaide continuano ad avvicinarsi, e quando lui vede la Contessa giù di morale, ha un’idea per farle dimenticare i suoi tormenti.











