Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 settembre 2023: Adelaide, tutta la verità su Odile

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Delia, neoassunta al magazzino di moda, comincia il suo primo giorno da Venere. Come se la caverà? Seguirà tutte le istruzioni della capo commessa Irene? Intanto in boutique arrivano per la prima volta anche la madre e la sorella minore di Maria. Per Concetta e Agata Puglisi è amore a prima vista: ma quant’è bello ed elegante il Paradiso delle Signore Le due rimangono folgorate. Il padre di Maria, invece, cerca di trovare lavoro altrove. Ciro si reca così in Caffetteria da Salvo e si offre come aiutante in vista dell’inaugurazione. Il barista è molto emozionato perché il suo locale riaprirà e sarà totalmente messo a nuovo dopo i lavori di rinnovo.

Nel frattempo, Salvo continua a pensare ad Elvira: non può credere di averla persa per sempre! Così pensa anche di aver trovato la strategia giusta per riconquistarla e non esiterà a metterla a punto. Il problema sarà se la mora Venere cadrà nuovamente ai suoi piedi. Qualcosa ci dice che non andrà tutto per il verso giusto: Elvira è ancora molto delusa da Salvatore.

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Maria è molto felice per l’arrivo della sua famiglia a Milano, ma allo stesso tempo non nasconde un velo di tristezza. La stilista è infatti in crisi con Vito, e decide di confidarsi con le sue coinquiline in merito. Clara e Irene apprendono così dei problemi dell’amica con il fidanzato, rimasto in Australia per curare i suoi affari di famiglia. Che la loro storia d’amore sia già al capolinea?

Adelaide è in stato di apprensione per l’imminente arrivo di Odile. Tuttavia la Contessa si chiede ancora in che modo potrebbero reagire al Circolo. Dopo le resistenze degli ultimi tempi, la donna decide di confidarsi con una delle sue amiche più care, Matilde. Adelaide, commossa, le rivela la verità sulla figlia che, fino a poco tempo prima, aveva creduto morta, e che invece ha ritrovato a Ginevra…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, è il settembre 1964. Vittorio e Roberto hanno l’idea di regalare grembiulini ai figli delle clienti per rilanciare il magazzino. Maria riceve la visita della sua famiglia, trasferitasi a Milano dalla Sicilia, mentre affronta un nuovo collega, Gianlorenzo Botteri, e i suoi problemi con Vito. Clara ed Elvira aiutano Irene a trovare una nuova Venere: sarà Delia, amica di Elvira. Marcello, lasciatosi alle spalle Ludovica, riabbraccia Adelaide, tornata da Ginevra, e gli annuncia l’arrivo di Odile, sua figlia che credeva scomparsa.

