Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 settembre 2023: arriva la famiglia di Maria

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Maria è impegnata su più fronti. Al Paradiso contano su di lei per rilanciare la boutique con una nuova idea, mentre i suoi familiari si preparano ad arrivare a Milano dalla Sicilia. La stilista è nel pieno dei preparativi e vuole che sua madre Concetta e la sorella Agata si trovino a suo agio una volta che avranno messo piede in città. La famiglia Puglisi ha deciso di trasferirsi al nord e andrà ad abitare nella vecchia casa degli Amato. Nel frattempo, Elvira e Clara prendono a cuore la causa di Irene, sotto pressione perché non riesce a trovare la candidata ideale che rispecchia le sue esigenze.

Grazie all’aiuto di Alfredo, le due ragazze riescono a scovare Delia Bianchetti, una giovane aspirante Venere che potrebbe fare al caso di Irene. La Cipriani è però molto esigente: la nuova arrivata sarà in grado di convincerla a farsi assumere?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 13 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Matilde e Vittorio continuano ad incontrarsi e a chiacchierare tra loro. Pur essendo rivali, i due non possono a fare a meno l’uno dell’altra. Le occasioni passate insieme sono un’opportunità per condividere idee e scambiarsi (lealmente) opinioni sulle proprie strategie lavorative. L’attrazione tra i due è ancora forte, e dai loro dialoghi sembrano volersi dire molto di più, ma devono privarsi e restare al proprio posto. Al contrario, Tancredi crede che il Paradiso non sappia più cosa inventarsi per uscire da questa crisi in cui è caduto da ormai diversi mesi, da quando la Galleria Moda Milano conquista sempre più clientela.

Infine, Flora tenta un approccio diverso con Marcello, nella speranza che in lui si riaccenda la fiamma per Ludovica. Invece il giovane affarista non è per niente impressionato dai racconti della stilista. Anzi, appare molto freddo, e c’è un motivo valido: il suo cuore ormai batte solo per Adelaide.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, è il settembre 1964. Vittorio e Roberto cercano nuove idee per poter rilanciare la boutique, che ha perso clienti da quando c’è la Galleria Moda Milano di Tancredi e Umberto, loro rivali. Irene è la nuova capocommessa ed è alla ricerca di una nuova venere. Armando è tornato a Milano senza Agnese, della quale sente molto la mancanza. Elvira ha cambiato look ed è più sicura di sé; Salvatore vorrebbe riconquistarla, ma non sa in che modo. Maria è tornata a Milano senza Vito, con il quale sembra avere qualche problema da quando sono stati in Australia.

Al Paradiso, la ragazza trova un nuovo stilista suo collega, tale Gianlorenzo Botteri, con il quale sono subito scintille. Marcello riabbraccia Adelaide, tornata da Ginevra, e gli annuncia l’arrivo di Odile, sua figlia che credeva scomparsa.











