Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 15 novembre: il gesto di Vito per Maria

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 15 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 15 novembre ci dicono che Marco si è ormai deciso ad abbandonare la sua carriera da giornalista, ma Stefania si è fatta venire un’idea per fermarlo: chiede aiuto a Matilde per convincerlo a ripensare alla sua idea. Cosa avrà in mente la Frigerio? Intanto, Salvatore è rientrato da Londra dopo il suo breve periodo all’estero, ed è deciso a ricominciare da zero. Tuttavia, il pensiero di Anna è ancora fisso e il dolore per la fine della loro storia sarà molto difficile da superare…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda 15 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Vittorio continua ad essere freddo con Matilde, mentre lei si chiede il motivo della sua distanza. Marcello vuole impressionare Adelaide, ed è arrivato a scoprire informazioni molto interessanti sulla serra a cui lei tiene. Per giungere al suo scopo, Marcello dovrà prima concludere l’affare: solo così non potrà deludere la Contessa. Infine, Maria è molto a terra dopo che Flora ha scartato il suo abito, e si convince di non essere brava nel suo lavoro. In questo momento di sconforto a causa del lavoro, ci penserà Vito a fare un gesto molto bello: il siciliano cerca di incoraggiarla affinché la giovane possa continuare a credere nel suo talento.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marco pensa di lasciare il giornalismo dopo quanto successo con l’articolo su Vajont. Il ragazzo è abbattuto e non intende proseguire. Stefania, però, non ci sta e pensa ad un piano per far cambiare idea al fidanzato. Flora, dopo aver scartato l’abito di Maria, lo rivela a Vittorio. La notizia giunge alle orecchie di Matilde, che andrà su tutte le furie.

Adelaide e Marcello si sono molto avvicinati nelle ultime settimane. Complici le loro delusioni d’amore, i due hanno stretto un legame che potrebbe andare oltre l’amicizia. Così quando la Contessa esprime la sua intenzione di voler comprare una serra abbandonata a Milano, perché appassionata di fiori, chiede al giovane di raccogliere informazioni utili, al fine di arrivare al suo scopo.

