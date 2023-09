Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 15 settembre 2023: Salvo, che delusione da Elvira

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 15 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che è arrivato il giorno dell’inaugurazione del Gran Caffè Amato. Ciro, pur non avendo grande esperienza come barista, si dimostra indispensabile a Salvatore, dandosi da fare affinché l’evento sia perfetto nei minimi dettagli. Come se la caverà il signor Puglisi? Nel frattempo, Maria viene fermata in strada da due brutti ceffi che la importunano. La stilista cerca di uscire dalla situazione, e fortunatamente riceve l’aiuto di un angelo custode che letteralmente la salva. E’ un misterioso ragazzo che si finge suo fidanzato, riuscendo così ad allontanare i due individui. Poi, per salutarla, le ruba un bacio.

Lo stesso ragazzo è destinato a restare a Milano per un po’, e chissà se la sua strada finirà per incrociarsi di nuovo con quella della giovane siciliana? Intanto, il giovane è alla ricerca di Marcello, per motivi al momento ancora sconosciuti, ma sa bene dove trovarlo. Si presenta a casa sua, ma l’affarista non c’è: al posto suo c’è Armando, che gli apre la porta…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 15 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, è iniziata la festa d’inaugurazione del Caffè Amato. Tutti si divertono, amici compresi. Salvo ne approfitta per avvicinarsi ad Elvira e provare la sua mossa per riconquistarla, ma il barista riceverà una cocente delusione! La mora Venere, infatti, colta alla sprovvista, è costretta a dargli una bella doccia fretta, annunciandogli che si è fidanzata con un altro. Verità o bugia? In ogni caso, Salvatore ci resterà molto male. Intanto, Vittorio e Matilde continuano a incontrarsi e l’attrazione tra i due prosegue, ma senza mai andare oltre. Infine, ancora in attesa della figlia, Adelaide riceve una brutta notizia proprio da Odile…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio e Roberto hanno l’idea di regalare grembiulini ai figli delle clienti per rilanciare il magazzino. Maria riceve la visita della sua famiglia, trasferitasi a Milano dalla Sicilia, mentre affronta un nuovo collega, Gianlorenzo Botteri, e i suoi problemi con Vito. Irene assume Delia, amica di Elvira, come nuova Venere, grazie all’aiuto di quest’ultima, di Clara e della complicità di Alfredo. Marcello, lasciatosi alle spalle Ludovica, riabbraccia Adelaide, tornata da Ginevra, e gli annuncia l’arrivo di Odile, sua figlia che credeva scomparsa. L’attrazione tra Vittorio e Matilde continua. Salvatore le prova tutte per poter riconquistare Elvira, ma ogni volta fallisce. Ciro, il papà di Maria, si propone di aiutare il giovane Amato nella sua caffetteria.











