Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 dicembre: Marcello rivede Ludovica e…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 16 dicembre, ci svelano che Marco e Stefania hanno finalmente deciso in merito alla loro partenza per gli Stati Uniti e comunicano la notizia alle loro famiglie. Intanto, Adelaide nasconde a Marcello la lettera di Ludovica e omette il fatto che la sua ex fidanzata sta tornando a Milano. Così il co-proprietario della caffetteria incontra la giovane per puro caso al Circolo, ma non solo: scopre anche che la Contessa sapeva tutto. Come reagirà?

Sta per arrivare la Collezione di Natale al Paradiso ma i prototipi della nuova collezione subiscono una perdita: infatti l’abito di Maria non si trova da nessuna parte e sembra disperso. La ragazza è disperata poiché aveva lavorato duramente a quel vestito, quindi Vito si offre di aiutarla e fa di tutto per ritrovarlo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 16 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, in galleria è stata organizzata la festa per salutare Marco e Stefania e c’è tanta commozione. Tra tanti saluti e abbracci, tutti si preparano a dire addio ai due giovani che cominceranno una nuova vita Oltreoceano. C’è chi però, pur felice, è preoccupato per la situazione in famiglia: si tratta di Ezio. Non appena apprende che Gloria ha fatto un passo indietro e ha deciso di non supportare economicamente la sua attività per evitare tensioni con Veronica, Colombo si precipita da lei per chiedere spiegazioni. E succede qualcosa di inaspettato che rimescola le carte in tavola ed è destinato a stravolgere tutte le dinamiche, finora precarie…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide, spinta da Marcello, alla fine si decide a presentarsi al Circolo a testa alta e ha anche modo di congratularsi con Flora e Umberto per il loro fidanzamento. Intanto, la Contessa riceve una lettera di Ludovica che la avverte del suo ritorno a Milano in compagnia del fidanzato Ferdinando. Stefania è molto indecisa sul partire per gli Stati Uniti con Marco a causa della sua delicata situazione familiare. Vittorio e Matilde da una parte, e Ezio e Veronica dall’altra, cercano di convincere i due giovani a non rinunciare a questa opportunità. Veronica chiede poi una tregua ad Ezio perché desidera fortemente che Stefania parta senza avere ansie e preoccupazioni per la famiglia: loro se la caveranno benissimo. Irene è sempre più giù perché non è pronta a dire addio alla sua amica Stefania, mentre Clara si è decisa a non partecipare alla gara di biciclette.











