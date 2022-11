Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 novembre: Flora si sente in colpa

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 16 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 16 novembre ci dicono che da quando Marco si è messo in testa di lasciare il giornalismo, nessuno dei suoi amici e familiari è riuscito a fargli cambiare idea. In extremis, Adelaide, incalzata da Stefania, promuove un concorso letterario al Circolo con la speranza di riaccendere la fiamma del giornalismo nel giovane nipote. Di sua iniziativa, la Contessa gli fa ricoprire il ruolo di giudice. Per lui è un incarico importante che potrebbe dargli la giusta spinta per riprendere il suo lavoro che tanto ama.

Intanto, i guai per Clara non sono finiti. La giovane ha infatti ha mentito sul suo secondo lavoro: come reagirà Irene non appena scoprirà la sua bugia? Salvatore è rientrato da poco da Londra ma la sua mente è ancora rivolta ad Anna. A quel punto, Elvira decide di restagli accanto da amica, e la vicinanza funziona: il legame si salda ancora di più quando il siciliano si confida riguardo alla sua situazione sentimentale drammatica.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda 16 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che i sentimenti di Vito per Maria sono ormai chiari, e Armando gli suggerisce di dichiararsi alla giovane: lei ricambierà? Dopo aver scartato l’abito di Maria e festeggiato per averla tolta di mezzo, i sensi di colpa per Flora cominciano a farsi sentire; tuttavia Umberto motiva la Ravasi nell’evitare di farsi ulteriori scrupoli: il loro piano era quello di evitare che Maria facesse strada come stilista, e ci sono riusciti. Flora non dovrebbe aver motivo di prendersela con se stessa. Eppure…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marco si è ormai deciso ad abbandonare la sua carriera da giornalista, ma Stefania si è fatta venire un’idea per fermarlo: chiede aiuto a Matilde per convincerlo a ripensare alla sua idea. Cosa avrà in mente la Frigerio? Intanto, Salvatore è rientrato da Londra dopo il suo breve periodo all’estero, ed è deciso a ricominciare da zero. Tuttavia, il pensiero di Anna è ancora fisso e il dolore per la fine della loro storia sarà molto difficile da superare…

Vittorio continua ad essere freddo con Matilde, mentre lei si chiede il motivo della sua distanza. Marcello vuole impressionare Adelaide, ed è arrivato a scoprire informazioni molto interessanti sulla serra a cui lei tiene. Per giungere al suo scopo, Marcello dovrà prima concludere l’affare: solo così non potrà deludere la Contessa. Infine, Maria è molto a terra dopo che Flora ha scartato il suo abito, e si convince di non essere brava nel suo lavoro. In questo momento di sconforto a causa del lavoro, ci penserà Vito a fare un gesto molto bello: il siciliano cerca di incoraggiarla affinché la giovane possa continuare a credere nel suo talento.

