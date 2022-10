Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 17 ottobre: arriva Vito Lamantia al Paradiso

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 17 ottobre: Clara mente a suo zio

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 17 ottobre ci dicono che nonostante i suoi sforzi, Matilde non riesce a ricucire il suo rapporto con Tancredi. E, dopo l’ennesima lite, ne parla con Adelaide. La Frigerio è oltretutto arrabbiata con Vittorio per aver letto la sua lettera privata e aver utilizzato una sua frase come slogan per la campagna pubblicitaria. Matilde resta ferma sulle sue convinzioni e non ha intenzione di perdonarlo.

Una vita/ Anticipazioni 17 ottobre: Lolita, un attacco di panico per colpa di...

Intanto, Clara, per poter rimanere a Milano a lavorare al grande magazzino, mente allo zio dicendo di essere stata accolta a casa delle ragazze e, grazie alla complicità di Alfredo, trova una sistemazione provvisoria. Decide così di abitare in un magazzino, dove almeno può dormire, anche se la cosa non può durare a lungo.

Beautiful/ Anticipazioni 17 ottobre: Quinn confusa tra Eric e Carter, chi sceglierà?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 17 ottobre: la new entry Vito Lamantia

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che arriva nella soap un nuovo personaggio, Vito Lamantia. Giunto a Milano, ha come interesse il posto di contabile al Paradiso delle Signore, anche se ottenere ambito ruolo non sarà facile al primo colpo… Intanto, Irene è costretta a cedere il posto di capocommessa a Gloria, che finalmente può ritornare al suo amato lavoro.

Ezio preme affinché gli venga annullato il matrimonio con Gloria, ma non trovando appoggio da nessuna parte, alla fine chiederà l’aiuto di Adelaide.

Un posto al sole/ Anticipazioni 14 ottobre: Marina, nuovo incubo in arrivo?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene invita Flora a rivalutare in maniera positiva i bozzetti di Maria; secondo lei e Paola, la giovane siciliana ha talento. Flora, però, non è ancora del tutto convinta, e ciò sta creando diversi problemi al Paradiso. Intanto, dopo essere stata mandata via da suo zio, Clara si ritrova senza un posto in cui dormire. Don Saverio le aveva proposto di chiedere ospitalità a Irene, ma quest’ultima non vuole che la ragazza venga ad abitare a casa sua.

Veronica vuole dimostrare a se stessa di riuscire a tenere testa a Gloria, e che il suo rilascio non significa nulla per il suo rapporto con Ezio. Così ha invitato la sua rivale a cena. Quest’ultima, seppur titubante, ha accettato di venire. La serata, con grande sorpresa di tutti, specialmente delle dirette interessate, si rivela molto serena e piacevole. Matilde torna al Paradiso dopo il suo breve periodo di assenza e quando scopre che Vittorio ha utilizzato una frase di una sua lettera privata per lo slogan pubblicitario, va su tutte le furie…

© RIPRODUZIONE RISERVATA