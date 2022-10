Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 18 ottobre: Alfredo nasconde Clara!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 18 ottobre: Clara pensa male di Alfredo, non sa che…

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 18 ottobre ci dicono che Ezio vuole assolutamente annullare il matrimonio con Gloria, ma non è riuscito finora a trovare chi potesse aiutarlo ad accelerare i tempi. Tuttavia alla fine riesce a trovare un piano… Nel frattempo Vittorio cerca di riguadagnare la fiducia di Matilde, e intanto spiega alle Veneri la sua nuova idea: creare una nuova rubrica nel Paradiso Market dedicata ai problemi sentimentali, col titolo de “La posta del cuore”.

Invece, Clara sta vivendo da alcuni giorni nel magazzino, grazie all’aiuto di Alfredo. Irene, però, comincia a notare lo strano comportamento di quest’ultimo, e si convince che porti lì le sue donne di nascosto. La ragazza non può neanche immaginare che nel magazzino del Paradiso ci vive Clara, la quale, dopo essere stata cacciata da suo zio e in seguito al rifiuto di Irene di ospitarla, non ha un’altra casa in cui andare.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 18 ottobre: Vittorio cerca di farsi perdonare da Matilde

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che fin dal suo arrivo, Vito Lamantia puntava al posto di contabile al Paradiso, ma quando prova a candidarsi, viene respinto. Accadrà, però, qualcosa che rimescolerà incredibilmente le carte, permettendo così al nuovo arrivato di guadagnare una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati. Intanto, Vittorio cerca di riconquistare la fiducia di Matilde, dopo l’episodio della lettera privata, ma non sarà facile come si aspettava.

La Frigerio è molto delusa dal suo comportamento, oltre a fare i conti con il marito Tancredi, sempre più distante di lei. Pensava di potersi fidare di Vittorio, invece ha fatto questa amara scoperta. Intanto, i giornalisti stanno tempestando di domande Ezio: sono tutti molto curiosi di conoscere i particolare del suo matrimonio con Gloria, soprattutto dopo la liberazione di quest’ultima. Incalzata dal libro di Stefania, una giornalista insiste su un particolare curioso e, grazie all’intercessione di Marco, riesce ad ottenere un’intervista con i Colombo.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde non riesce a ricucire il suo rapporto con Tancredi. E, dopo l’ennesima lite, ne parla con Adelaide. La Frigerio è oltretutto arrabbiata con Vittorio per aver letto la sua lettera privata e aver utilizzato una sua frase come slogan per la campagna pubblicitaria. Intanto, Clara, per poter rimanere a Milano a lavorare al grande magazzino, mente allo zio dicendo di essere stata accolta a casa delle ragazze e, grazie alla complicità di Alfredo, trova una sistemazione provvisoria. Decide così di abitare in un magazzino, dove almeno può dormire, anche se la cosa non può durare a lungo.

Nella soap arriva un nuovo personaggio, Vito Lamantia. Giunto a Milano, ha come interesse il posto di contabile al Paradiso delle Signore, anche se ottenere ambito ruolo non sarà facile al primo colpo… Intanto, Irene è costretta a cedere il posto di capocommessa a Gloria, che finalmente può ritornare al suo amato lavoro.











